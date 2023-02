OL Mercato : Zidane veut un crack de Lyon pour revenir au Real

Publié par Jules le 10 février 2023 à 12:55

Alors que des rumeurs envoient Zinédine Zidane du côté du Real, l'entraîneur français a déjà une cible à l' OL en cas de retour à Madrid.

Ces dernières semaines, l'avenir de Carlo Ancelotti est remis en cause du côté du Real Madrid. En effet, les Merengues se font distancer par le FC Barcelone au classement, ce qui ne plaît pas à la direction madrilène qui pourrait prendre une décision concernant l'Italien. Récemment, le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance dans la capitale espagnole. Mais en cas de retour dans son club de cœur, le Ballon d'Or 1998 ne viendra pas seul, puisqu'il réclame une recrue en provenance de l' OL.

Déjà courtisé par le PSG lors du dernier mercato hivernal, Rayan Cherki, qui est en forme avec l' OL ces dernières semaines, aurait également tapé dans l'œil de Zinédine Zidane qui voit en lui un futur très grand joueur. Ainsi, selon Sport, si Zizou revenait chez les Merengues, il souhaiterait ramener le jeune milieu offensif lyonnais dans ses bagages afin de l'avoir sous la main au Real Madrid pour le faire grandir à ses côtés.

OL Mercato : Rayan Cherki au Real Madrid l'été prochain ?

Une information qui remet donc une couche sur le dossier épineux de Rayan Cherki à l'OL. En effet, le jeune joueur prometteur arrive en fin de contrat en juin 2024, et les Gones vont devoir prendre une décision au plus vite. Tandis que les négociations pour une prolongation du joueur traînent en longueur, les Lyonnais auront un choix à faire en fin de saison. Soit l'Olympique Lyonnais le laisse partir pour récupérer un peu d'argent, soit ils tentent de le conserver une saison de plus, en risquant de le voir partir libre en 2024.

Pour le moment, la question de Rayan Cherki est encore assez loin d'être tranchée du côté de l' OL. Très apprécié par Laurent Blanc, le jeune joueur formé à l'Olympique Lyonnais devrait être fixé sur son avenir à l'Olympique Lyonnais à la fin de la saison, si sa situation contractuelle n'évolue d'ici là.