Alors que son contrat avec Eibar expire en juin 2026, Luca Zidane a avoué publiquement son rêve d’évoluer un jour à l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Luca Zidane rêve de rejoindre Marseille

Après un passage au Real Madrid et au Rayo Vallecano, Luca Zidane a rejoint Eibar à l’été 2022 où il est en pleine réussite. Le fils de Zinédine Zidane enchaine de belles prestations avec le club espagnol et est considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but de deuxième division espagnole. Fort de ses performances avec Eibar, le portier français a de grandes chances d’évoluer à un niveau supérieur la saison prochaine, que soit avec son club actuel ou avec une formation plus huppée.

Dans un entretien accordé à la chaîne Carré, Luca Zidane a justement évoqué la possibilité d’évoluer dans un nouveau championnat. Le gardien de but de 25 ans a surtout exprimé son souhait de jouer en France à un moment donné de sa carrière. Il précise qu'il ne ressent pas essentiellement l'urgence actuelle, mais qu'il envisage bien cette expérience dans le futur, avec une formation bien précise en ligne de mire. Il rêve d’évoluer à l’Olympique de Marseille. « Ça a été un rêve d'y jouer et ça l'est toujours », a-t-il, confié.

Luca Zidane fier d’être Marseillais

Cette déclaration montre son attachement particulier à l’OM, le club de sa ville de naissance. Luca Zidane assure qu’il restera toujours un fervent supporter du club présidé par Pablo Longoria. Il est donc difficile de ne pas voir dans ces propos un appel du pied lancé à la direction phocéenne. Par ailleurs, le portier d'Eibar affirme avec conviction que l’Olympique de Marseille est le meilleur club en France, « le numéro un ».

Cette affirmation montre un fort soutien et son adhésion au statut prestigieux de l’OM, seul club français à avoir remporté la Ligue des champions. Le deuxième fils de Zinédine Zidane a aussi évoqué l'atmosphère particulière du stade Vélodrome, soulignant l'adrénaline et le soutien passionné des supporters qui stimulent les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il affiche ainsi sa fierté d’être Marseillais.