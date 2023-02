OM : Face à Annecy, Marseille retrouve un ennemi du Vélodrome

Publié par Enzo Vidy le 10 février 2023 à 10:55

Après sa victoire face au PSG, l' OM affronte Annecy en Coupe de France, et les supporters de Marseille vont retrouver un ennemi du Vélodrome.

48 heures après la folle soirée de Coupe de France face au PSG, Marseille est encore sur son petit nuage. Qualifié pour les quarts de finale, l' OM est désormais l'un des principaux favoris au titre. Jeudi soir, juste avant la dernière rencontre des 8es de finale entre le FC Lorient et RC Lens, le tirage au sort a été effectué pour les prochains matchs de la compétition.

Après avoir passé successivement le Stade Rennais et le PSG, l' OM s'attendait sans doute à affronter un autre cador du championnat de France. Finalement, les hommes d'Igor Tudor sont tombés sur Annecy, pensionnaire de Ligue 2 qui s'était débarrassé du Paris FC au prochain tour.

Mieux encore, l' OM aura une nouvelle fois la chance de jouer devant son public pour la troisième fois d'affilée en Coupe de France, l'occasion pour les supporters de retrouver un adversaire très peu apprécié de la cité phocéenne.

OM : Alexy Bosetti va revenir à Marseille

C'est sans aucun doute l'un des joueurs le moins apprécié à Marseille. Ancien joueur de l'OGC Nice, Alexy Bosetti évolue désormais à Annecy, et sera présent à la fin du mois de février au stade Vélodrome pour ce quart de finale de Coupe de France. L'occasion pour le joueur de 29 ans de retrouver également Dimitri Payet, avec qui les relations sont extrêmement tendues depuis 3 ans.

En septembre 2020, les deux joueurs s'étaient vivement disputés via les réseaux sociaux autour d'une histoire de chambrage, à l'issue de la victoire de l' OM au Parc des Princes face au PSG. Depuis, la situation ne s'est jamais arrangée entre les deux hommes, et la poignée de main s'annonce déjà glaciale. Ce sera donc une soirée pour le moins particulière en ce qui concerne Alexy Bosetti, qui risque d'avoir les oreilles qui sifflent lors de sa présence sur la pelouse du Stade Vélodrome. Cette rencontre entre l' OM et Annecy se jouera le 28 février ou le 1er mars prochain.