OM : L'énorme craquage de Payet après la victoire contre le PSG

10 février 2023

Cette semaine, l'OM a fait un gros coup en éliminant le PSG de la Coupe de France au Vélodrome. Une victoire qui n'a pas laissé Dimitri Payet insensible.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Marseillais ont le sourire cette semaine. En effet, ce mercredi, le hasard de la Coupe de France a voulu que l'OM affronte le PSG dans le cadre des huitièmes de finale de la compétition, au Vélodrome. Au terme d'un match passionnant, l'Olympique de Marseille s'est finalement imposé contre le Paris SG. Une victoire historique pour le club phocéen, qui ne l'avait plus emporté contre les Parisiens à domicile depuis près de 11 ans.

Bien que la route soit encore longue pour l'OM, qui n'a plus remporté la Coupe de France depuis 1989, cette victoire pourrait bien marquer un tournant dans la belle saison des Olympiens, qui viennent d'ajouter le PSG à leur tableau de chasse. Arrivé au club en 2013, malgré un an et demi passé à West Ham, Dimitri Payet attendait lui aussi cette victoire contre le Paris Saint-Germain avec impatience, ce qu'il n'a pas manqué de montrer au retour des vestiaires.

OM : Dimitri Payet fond en larmes après le succès au Vélodrome

Comme l'avait expliqué Igor Tudor, Dimitri Payet a fait un discours au retour des vestiaires après la victoire de l'OM ce mercredi. "Dimitri a fait un beau discours dans les vestiaires à la fin du match, il a dit de belles choses, à la fin, il a parlé d'orgueil, et rappelé que nous avions seulement passé les huitièmes de finale." Ce que n'a pas dit l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, c'est l'état dans lequel était le Réunionnais au moment de prendre la parole devant ses coéquipiers.

Ce vendredi, L'Équipe révèle que, lors de ce fameux discours devant les joueurs de l'OM, Dimitri Payet a laissé s'échapper quelques larmes, symboles du soulagement et la joie ressentis par le milieu offensif. Une belle preuve d'amour et d'authenticité pour un joueur qui a toujours tout donné pour l'Olympique de Marseille. Désormais, comme l'a rappelé Ruslan Malinovskyi, les Marseillais doivent se concentrer sur leur quart de finale contre le FC Annecy.