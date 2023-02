PSG Mercato : Kylian Mbappé a déjà réglé son transfert au Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 11 février 2023 à 18:23

Malgré une prolongation avec le PSG en mai dernier et le liant jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé n’aurait pas renoncé au Real Madrid. Il aurait d’ores et déjà pris une décision concernant son transfert en Espagne.

Kylian Mbappé ne devrait pas s'éterniser au Paris Saint-Germain. La saison prochaine pourrait être sa dernière sous les couleurs Rouge et Bleu. Après les avoir éconduits l’été passé, l’attaquant de 24 ans rêverait toujours des Merengues. Et selon un média anglais, Mbappé aurait déjà tout prévu pour son arrivée au Real Madrid. La date de son départ de la Ligue 1 serait notamment connue.

PSG Mercato : Kylian Mbappé au Real Madrid en 2024 ?

En effet, selon les informations du tabloïd The Athletic, Kylian Mbappé aurait prévu de quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant l’été 2024, à l'expiration de son contrat, afin de s'engager librement avec le Real Madrid. Pour rappel, Mbappé est lié au PSG jusqu’en juin 2025, mais la dernière saison est une option laissée à sa seule convenance. Le plan du Champion du monde 2028 serait donc d’honorer son contrat avec le Paris SG jusqu’à son terme avant de s’en aller sans activer la troisième année optionnelle.

« Kylian Mbappé veut toujours rejoindre le Real Madrid. Il peut le faire gratuitement en 2024 s'il n’active pas l’année en option de son contrat. Il est le seul à pouvoir le faire », assure le média britannique, qui ajoute que l’ancien buteur de l’AS Monaco en veut toujours à la direction parisienne pour ses promesses faites l'été dernier et non tenues. De son côté, malgré les annonces du président Florentino Perez suite à la volte-face de Mbappé en fin de saison dernière, le Real Madrid souhaite toujours recruter le partenaire de Messi et Neymar.