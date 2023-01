PSG Mercato : Florentino Pérez fixe une seule condition à Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 05 janvier 2023 à 15:21

En colère après la trahison de mai dernier, le Real Madrid serait prêt à revenir à la charge pour l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé.

Ce n’est peut pas encore terminé entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Contrairement à certains médias espagnols qui assurent que le club madrilène aurait définitivement tiré un trait sur le recrutement de l’attaquant français, Florentino Pérez aurait en réalité pardonné au Golden Boy 2017. Toutefois, pour passer l’éponge sur sa volte-face de mai dernier en décidant de prolonger avec le Paris Saint-Germain, alors qu’il avait déjà donné sa parole aux Merengues pour une arrivée gratuite, le champion d’Espagne en titre attendrait de Mbappé un geste fort dans les mois à venir.

PSG Mercato : Le Real Madrid attend un signe de Kylian Mbappé

En décidant de parapher un nouveau bail jusqu’en 2025 avec le Paris Saint-Germain en fin de saison dernière, Kylian Mbappé s’était attiré la colère des supporters et dirigeants du Real Madrid. Mais selon Defensa Central, le club espagnol n’a pas fermé la porte au buteur du PSG et serait prêt à revenir à la charge pour tenter de le recruter l’été prochain à la seule et unique condition qu’il fasse le premier pas afin de renouer les pourparlers.

Autrement dit, si le champion du monde 2018 souhaite toujours rejoindre les rangs de l’effectif de Carlo Ancelotti, il appeler directement Florentino Pérez pour lui exprimer cette volonté. Dès lors, la Maison-Blanche ouvrira des négociations avec son clan, ainsi qu’avec les décideurs du Paris SG. Le média ibérique pense que cela pourrait arriver l’été prochain puisque Kylian Mbappé et son entourage seraient encore très intéressés à l’idée de rejoindre le Real Madrid. Dans sa dernière lettre semestrielle comportant la liste des 100 joueurs aux plus hautes valeurs de transfert, l’Observatoire du football CIES indique que le partenaire de Lionel Messi et Neymar Jr est désormais évalué à 190,7 millions d'euros, très loin des 300 millions d’euros fixés par le PSG pour son numéro 7. Le feuilleton Mbappé pourrait donc être relancé dans les mois à venir.