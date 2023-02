FC Barcelone Mercato : Chelsea se lance sur un attaquant du Barça

Publié par Jules le 13 février 2023 à 13:36

Très actif lors du dernier marché des transferts, à l'inverse du Barça, Chelsea s'intéresserait à un joueur du FC Barcelone en vue de l'été prochain.

Alors que le FC Barcelone réalise une belle saison, plusieurs joueurs pourraient quitter le club blaugrana lors du prochain mercato. En effet, le Barça n'a pas trop bougé lors du dernier marché des transferts, et des opérations pourraient se concrétiser dans les prochains mois du côté de la Catalogne. Tandis que Franck Kessié semble, plus que jamais, sur la sellette chez les Blaugranas, le club barcelonais pourrait se lancer dans une opération dégraissage pour assainir ses finances.

En plus du milieu de terrain, certains joueurs en fin de contrat pourraient quitter le club, tandis que d'autres éléments pourraient prolonger avec le FC Barcelone. C'est notamment le cas de Sergio Busquets et d'Ousmane Dembélé, que le Barça veut conserver au club pour les prochaines saisons. En parallèle de cela, le FC Barcelone devrait opérer un tri, et pourrait déjà s'atteler sur la question des joueurs actuellement prêtés dans différents clubs européens, qui seront de retour en fin de saison.

FC Barcelone Mercato : Chelsea pense à Abde Ezzalzouli

Prêté à Osasuna par le FC Barcelone, Abde Ezzalzouli tente de relancer sa jeune carrière chez le 9e de Liga, qui semble plutôt convaincu par le jeune joueur du Barça. En effet, le club espagnol souhaiterait conserver l'ailier de 21 ans après la fin de son prêt, même si le club de Pampelune ne dispose pas d'option d'achat pour l'attaquant des Blaugranas. En plus de cela, un gros concurrent pourrait rapidement arriver sur ce dossier et compliquer les choses.

Comme le révèle Mundo Deportivo, le club de Chelsea, très actif lors du mercato hivernal, s'intéresserait également de près à l'attaquant marocain. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2026, le jeune attaquant serait dans le viseur de Graham Potter, qui voudrait le faire venir pour pallier le départ de Christian Pulisic, qui pourrait quitter le club londonien très prochainement.