Mercato OL : Chelsea fonce sur une autre pépite de Lyon

Après le transfert de Rayan Cherki à Manchester City, l’OL est en passe de perdre un autre joueur offensif dont Chelsea FC en a fait une priorité.

Mercato : Chelsea contacte l’OL pour le transfert de Malick Fofana

Manchester City a arraché Rayan Cherki à l’OL contre un chèque d’un montant de 42,5 M€ bonus inclus. Le club rhodanien est encore attaqué pour Malick Fofana, une autre pépite qui a brillé en Ligue Europa la saison dernière. Selon les informations de The Athletic, Chelsea FC s’est renseigné auprès de l’Olympique Lyonnais au sujet d’un éventuel transfert de l’ailier belge.

Lisez aussi : Mercato OL : Clap de fin sur une piste attribuée à Lyon

À voir Mercato PSG : Willian Pacho répond en personne au Real Madrid

Le club londonien n’a pas encore fait d’offre écrite, mais son intérêt pour le joueur de 20 ans est désormais déclaré si l’on en croit le média britannique. En effet, Malick Fofana fait partie des joueurs dont les Blues ont coché le nom pour remplacer Jadon Sancho, retourné dans son club, à Manchester United, a l’issue de son prêt.

Lisez aussi : Mercato OL : Le compte à rebours démarre pour Textor et Lyon

Recruté par l’OL à 19,5 M€ à La Gantoise en janvier 2024, l’international Belge est évalué à 30 M€ après une saison et demie de progression sous le maillot de l’OL. La saison dernière, Malick Fofana a été auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 29 matchs disputés en Ligue 1. Il a également inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en 10 rencontres de Ligue Europa, compétition dans laquelle il s’est fait remarquer.