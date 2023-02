OM Mercato : Accord trouvé pour le transfert d’un milieu à Marseille

Publié par Timothée Jean le 13 février 2023 à 16:36

Absent des plans d’Igor Tudor, un milieu de terrain de l’ OM devrait définitivement quitter le club phocéen à l’issue de la saison.

Éliminé de toutes compétitions européennes, l’Olympique de Marseille a lancé les grandes manœuvres pour redessiner les contours de son effectif lors du mercato hivernal. La direction de l’ OM est parvenue à boucler l’arrivée de trois nouvelles recrues. Ce recrutement obligeait alors le club phocéen à se débarrasser de certains joueurs afin de faire de la place aux nouveaux arrivants.

C’est dans cette perspective que la direction de l’ OM s’est séparée de six joueurs lors de cette fenêtre de transfert. Certains de ces départs ont été conclus sous la forme d’un prêt. C’est notamment le cas de Pape Gueye qui a été prêté au FC Séville pour six mois sans option d’achat. Et l’international sénégalais n’a pas tardé pour retrouver un statut de titulaire sous ses nouvelles couleurs.

OM Mercato : Accord pour le transfert définitif de Pape Gueye

L’entraîneur Jorge Sampaoli, qui connaît très bien le joueur pour l’avoir eu sous ses ordres lors de son passage à l’ OM, lui fait pleinement confiance. Et Pape Gueye semble très motivé à aider sa nouvelle formation à atteindre ses objectifs. Le milieu de terrain a d’ailleurs été l’un des grands artisans de la victoire du FC Séville face à Majorque (2-0) ce week-end. Ses débuts réussis auraient rapidement convaincu ses dirigeants de le conserver au-delà de son prêt initial.

Prêté sans option achat au Séville, Pape Gueye devrait finalement s’inscrire dans la durée au sein du club espagnol. Selon les dernières informations de Relevo, les dirigeants andalous et leurs homologues de l’ OM auraient conclu un accord verbal pour un transfert définitif de Pape Gueye contre la somme de 10 millions d'euros.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’ OM, le champion d’Afrique en titre a donc de grandes chances d’être transféré définitivement en Andalousie à l’issue de la saison en cours. En attendant, le jeune milieu de terrain sénégalais reste concentré sur sa nouvelle aventure en Espagne.