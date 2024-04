Mercato OM : Pape Gueye se rapproche d’une destination inattendue

Annoncé en Angleterre, mais également en Turquie, Pape Gueye s’apprête bel et bien à quitter l’OM au terme de la saison, mais pour une destination inattendue.

Mercato OM : Les dernières exigences de Pape Gueye

L’Olympique de Marseille se retrouve dans une situation délicate concernant la prolongation du contrat de Pape Gueye. Malgré son temps de jeu limité cette saison, l’international sénégalais reste un atout précieux et est très convoité sur le marché des transferts. Son possible départ gratuit à la fin de la saison constituerait alors une grosse perte pour la direction de l’OM. Afin d’éviter un tel scénario, le président Pablo Longoria et son équipe ont intensifié les négociations pour convaincre le joueur de 25 ans de prolonger son bail. Cependant, les pourparlers ont rencontré des obstacles.

En début de saison, une première offre de l’OM a été rejetée par Pape Gueye, qui n’a pas répondu à la seconde offre soumise cet hiver. Selon L’Equipe, le salaire actuel du milieu de terrain de l’OM figure parmi les plus bas de l’effectif, à 100 000 euros bruts par mois. Le joueur demanderait ainsi un salaire proche de celui de Valentin Rongier, soit trois fois plus élevé, avant de signer un nouveau contrat à l’OM. Et même si l’OM lui a proposé un contrat de quatre ans, le club n’a pas encore satisfait les exigences salariales du joueur, ce qui ouvre la voie à d’autres clubs intéressés.

L’AS Monaco insiste pour son transfert

Des équipes comme Brentford, Fulham, Nottingham Forest et Burnley en Angleterre, ainsi que Galatasaray et Fenerbahçe en Turquie, sont sur les traces du milieu de terrain de l’OM. De plus, l’AS Monaco a également manifesté son intérêt pour Pape Gueye. Le quotidien sportif révèle d’ailleurs que l’AS Monaco souhaite également profiter de cette situation pour recruter gratuitement Gueye lors du prochain mercato estival. Une première offre a été faite par Monaco, mais sans succès.

Néanmoins, le club monégasque reste déterminé et envisage de revenir à la charge avec de nouvelles propositions financières. Il est donc clair que la situation contractuelle de Pape Gueye reste très attractive, avec plusieurs clubs prêts à saisir l’opportunité de recruter le joueur sénégalais. Ses prétendants devront se montrer très généreux pour boucler sa signature.