PSG Mercato : Un départ important se précise cet été à Paris

14 février 2023

Après un mercato hivernal raté, le PSG a décidé de frapper fort l’été prochain. Toutefois, les Rouge et Bleu s'attendent à un départ important.

Arrivée en 2017 en provenance du FCF Juvisy contre un chèque de 150 000 euros, plus gros transfert de l'histoire du football féminin à l’époque, Kadidiatou Diani dispute peut-être sa dernière saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquante de 27 ans n'a pas encore entamé des négociations avec sa direction pour un renouvellement. L’internationale française envisage un départ du club de la capitale à l’issue de la saison.

« En temps normal, j'aurais peut-être dû re-signer avant. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Les négociations n'ont pas encore commencé, c'est bien dommage », a déclaré la protégée de Gérard Prêcheur dans un entretien accordé à l'AFP, lundi, depuis Clairefontaine, où elle prépare le Tournoi de France avec la sélection de Corinne Diacre. Le club a décidé d'écarter le compagnon de la joueuse des discussions autour de son avenir, une situation pour le moins surprenante.

« C’est une situation de club qui fait que la négociation n'est pas possible aujourd'hui, ou du moins elle a été retardée. En l'occurrence, ce n'est pas de notre faute, mais plus la faute du club. On verra par la suite si la situation s'améliore », a expliqué Kadidiatou Diani, qui a déjà des idées sur la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Kadidiatou Diani privilégie l’étranger en cas de départ

Très sollicitée en Angleterre, en Espagne ou encore aux États-Unis, Kadidiatou Diani n'écarte pas un départ à l'étranger. « Oui, j'ai plusieurs clubs intéressés, que ce soit en Angleterre, en Espagne ou aux États-Unis. De ce côté-là, j'ai le choix et, contrairement à Paris, les négociations ont déjà commencé. Ces trois pays m'ont toujours attiré au niveau du foot, de la qualité de vie », a confirmé la joueuse. Selon l’AFP, la coéquipière de Marie-Antoinette Katoto a été approchée récemment par plusieurs clubs, dont le Real Madrid, Washington Spirit et Chelsea. Le Paris SG est donc prévenu.