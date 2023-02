PSG : Inquiétude pour Kylian Mbappé après la défaite contre le Bayern

Publié par Enzo Vidy le 15 février 2023 à 17:32

S'il a donné un tout autre visage au PSG lors de son entrée en jeu, Kylian Mbappé laisse planer une légère inquiétude sur son état de santé.

Touché à la cuisse le 1er février dernier lors de la victoire du PSG à Montpellier (3-1), Kylian Mbappé était dans un premier temps annoncé forfait pour le match aller face au Bayern Munich. Mais comme il l'a déjà prouvé par le passé, le natif de Bondy a une nouvelle fois récupéré plus vite que prévu, et a finalement réussi à entrer en jeu mardi soir, sans permettre à son équipe d'éviter la défaite.

Dans un premier temps, l'attaquant du PSG semblait en pleine appréhension sur les premières minutes qui ont suivi son entrée en jeu. Mais à 20 minutes du terme, le joueur de 24 ans s'est complètement libéré, et n'a pas hésité à utiliser sa vitesse pour faire douter la défense bavaroise sur toute la fin de match.

Toutefois, plusieurs images ont montré un Kylian Mbappé soucieux, parfois même grimaçant en fin de rencontre, et il n'est pas impossible que les nouvelles à venir concernant son état de santé ne soient pas très bonnes pour les supporters du PSG.

PSG : Kylian Mbappé ne semble pas complètement remis de sa blessure

À l'issue du match perdu par le PSG face au Bayern Munich, c'est un Kylian Mbappé conquérant et déterminé qui s'est présenté en zone mixte, bien décider à remobiliser ses partenaires en vue du match retour à Munich le 8 mars prochain. L'attaquant parisien a également donné quelques nouvelles sur son état de santé, et ses déclarations n'étaient pas vraiment rassurantes. "Je me sens du mieux que je peux. Je ne suis pas à 100% mais je me sentais suffisamment bien pour essayer d'aider les copains et de joueur un petit peu."

Des mots qui sont susceptibles d'inquiéter légèrement les fans du PSG, à trois semaines du match retour. En attendant, Christophe Galtier va devoir prendre les précautions nécessaires pour éviter une rechute de Kylian Mbappé, car une absence de l'attaquant français à l'Allianz Arena serait certainement le début d'un nouveau fiasco sur la scène européenne.