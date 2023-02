PSG : L'énorme décision de Kylian Mbappé après le Bayern

Publié par Enzo Vidy le 15 février 2023 à 16:02

Entré en cours de jeu face au Bayern, Kylian Mbappé n'a pas pu inverser la tendance, mais a pris une importante décision après la défaite du PSG.

Si la rencontre de mardi soir n'a pas tourné en faveur du PSG face au Bayern, elle a définitivement confirmé que le PSG n'est plus du tout la même équipe sans Kylian Mbappé. Remplaçant lors des 57 premières minutes, le natif de Bondy a pu observer avec dépit que son équipe est tout simplement incapable de se montrer dangereuse lorsqu'il n'est pas sur la pelouse.

Pourtant, Christophe Galtier avait à sa disposition Neymar et Lionel Messi, tous les deux alignés sur le front de l'attaque parisienne au coup d'envoi de la rencontre, mais comme c'est si souvent le cas depuis le retour de la Coupe du monde, les deux hommes ont livré une nouvelle prestation affligeante. Pour retrouver le vrai Paris Saint-Germain, il faudra attendre la 70e minute, le temps que Kylian Mbappé rentre véritablement dans son match.

Car après son entrée à la 57e minute, ses premières touches de balle étaient difficiles, et l'appréhension autour d'une rechute se faisait clairement ressentir dans les mouvements du numéro 7 parisien. Finalement, Kylian Mbappé fera vivre un calvaire à la défense bavaroise en fin de match, et sera même buteur dans les dix dernières minutes, avant que la VAR ne vienne annuler la réalisation de l'attaquant français.

Quoi qu'il en soit, il a littéralement transformé son équipe après son entrée sur le terrain, et sa présence sera clairement indispensable pour réaliser l'exploit à Munich le 8 mars prochain. Après la rencontre, Kylian Mbappé n'a pas caché sa confiance et son ambition pour le match retour, avant de prendre une grande décision au sein du vestiaire parisien.

PSG : La prise de parole de Kylian Mbappé dans le vestiaire parisien

D'après les informations communiquées par Foot Mercato ce mercredi, Kylian Mbappé a tenu un vrai discours de patron au sein du vestiaire parisien. La source indique que le joueur de 24 ans a employé des mots très forts à l'égard de ses coéquipiers, dans le but de remobiliser tout le groupe pour le match retour à l'Allianz Arena le 8 mars prochain. Si ses propos n'ont pas filtrés, Kylian Mbappé ne se cache plus d'être le vrai leader de cette équipe, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

Déjà en zone mixte, l'attaquant parisien avait tenu des propos très forts concernant le match retour, ainsi que ses coéquipiers : "Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. Nous avons vu que quand nous jouons un football offensif et que nous allons de l’avant, ils ne sont pas à l’aise. Nous allons aller là-haut pour gagner et nous qualifier." Un discours de compétititeur qui prouve la volonté du joueur français à vouloir amener son équipe au sommet de l'Europe.