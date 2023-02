FC Barcelone Mercato : Le Barça dégaine une offre pour un attaquant

Publié par Jules le 17 février 2023 à 15:40

Alors que le FC Barcelone a concédé le match nul ce jeudi contre Man United, le Barça s'active en coulisse pour l'arrivée prochaine d'un attaquant.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le FC Barcelone n'a pas cassé sa tirelire cet hiver. En effet, le Barça s'est montré assez peu actif sur le marché des transferts durant le mois de janvier, et n'a pas recruté le moindre joueur. En coulisse, les Blaugranas s'activeraient donc pour l'arrivée d'un attaquant supplémentaire dans les prochains mois afin de venir garnir l'effectif de Xavi, qui espère bien finir champion de Liga et disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, avec plus de succès que lors de l'édition en cours.

Depuis plusieurs semaines, l'intérêt du Barça envers Vitor Roque est connu de tous, et le Barça semble avancer rapidement sur ce dossier. Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Athletico Paranaense, le jeune attaquant de 17 ans suscite de l'intérêt en Europe. En plus du Barça, le PSG serait également sur les rangs pour tenter de récupérer le jeune talent offensif brésilien lors du prochain mercato estival. Néanmoins, les Blaugranas auraient pris une longueur d'avance sur leurs concurrents dans ce dossier.

FC Barcelone Mercato : Le Barça fait une offre pour Vitor Roque

Comme l'annonce le journal Sport, le FC Barcelone aurait pris de l'avance sur ce dossier et aurait même déjà formulé une offre à l'Athletico Paranaense pour Vitor Roque. En effet, les Blaugranas auraient d'ores et déjà proposé 25 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant de 17 ans lors du prochain mercato. Une proposition qui aurait d'ailleurs été rejetée par le club brésilien, qui en attend plus pour céder son joueur au Barça.

Néanmoins, le refus de l'Athletico Paranaense n'aurait pas refroidi le FC Barcelone qui devrait rapidement revenir à la charge pour Vitor Roque. Reste désormais à connaître les attentes du club brésilien pour la jeune pépite brésilienne, mais aussi la somme que le Barça est prêt à mettre pour s'offrir le joueur cet été.