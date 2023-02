Bayern Munich-PSG : Une vérité implacable tombe sur le match retour

Publié par JEAN-LUC D le 19 février 2023 à 09:09

Vainqueur au match aller (1-0), le Bayern Munich s’apprête à recevoir le PSG pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions. Pour une simple formalité ?

Kylian Mbappé et ses partenaires parviendront-ils à renverser le Bayern Munich sur la pelouse de l’Allianz Arena le 8 mars prochain pour accéder au quart de finale de la Ligue des Champions ? Ancien international sénégalais et aujourd’hui à consultant de Canal, Habib Beye est cash sur le sujet : le Paris Saint-Germain n’a aucune chance de battre le club allemand sur ses installations au vu de la forme actuelle de l’équipe de Christophe Galtier.

« Je rêverais d’entraîner dans ma vie une des deux équipes au moins une journée, c’est le rêve d’une vie, sûrement. Mais ce qui est sûr, c’est que si c’est ce PSG-là, ils n’ont aucune chance. Clairement. Même Mbappé, à ce niveau-là, ils n’ont aucune chance. Face au Bayern, impossible. C’est-à-dire qu’il va falloir presque tout changer, avoir une autre philosophie, mais ce PSG que j’ai vu et que je vois depuis quelques semaines n’a aucune chance, à mon sens, de se qualifier à Munich. Maintenant, je l’espère vraiment, mais ce que j’ai vu n’est pas suffisant. Clairement », a expliqué l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille sur la chaîne cryptée. Un point de vue qui n’est pas partagé par Kylian Mbappé.

PSG : Kylian Mbappé y croit fermement face au Bayern

Auteur de deux buts refusés pour des positions de hors-jeu, Kylian Mbappé ne craint pas le Bayern Munich, même sur sa pelouse de l’Allianz Arena. Pour l’attaquant français de 24 ans, le leader de Bundesliga n’est pas un mur infranchissable. Il faudra juste que le groupe du Paris Saint-Germain y aille avec la détermination et l’envie de le faire, tous ensemble.

« On a un désavantage, mais on a vu qu'on est capable de les mettre en difficulté (…) On a vu que lorsqu'on a notre équipe et qu'on est capable de jouer vers l'avant et de jouer un football offensif, ils ne sont pas à l'aise. Tout le monde doit être en bonne santé, bien dormir, bien manger. Nous pouvons faire quelque chose là-bas. Si nous sommes plus offensifs, ils ne sont pas à l’aise. Passons vite à autre chose et recommençons », a réagi le Champion du monde 2018 au terme de la rencontre.

Ça promet donc pour le 8 mars.