PSG Mercato : Campos tient déjà la réponse de Randal Kolo Muani

Publié par JEAN-LUC D le 20 février 2023 à 13:24

Soucieux de se renforcer en attaque, le PSG ferait de Randal Kolo Muani sa priorité pour cet été. Un intérêt qui ne laisserait pas indifférent le joueur.

Depuis son arrivée libre à l'Eintracht Francfort en juillet 2022, Randal Kolo Muani ne cesse de montrer toute l’étendue de son talent. Auteur de 15 buts et 14 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues, l’ancien avant-centre du FC Nantes fait aujourd’hui partie des meilleurs joueurs du championnat allemand. Et tout logiquement, les performances de l’international français de 24 ans sont déjà appréciées au-delà des frontières de la Bundesliga, où le Bayern Munich aimerait toutefois le maintenir s’il venait à quitter Francfort.

En Angleterre, Manchester United aimerait l’associer à Marcus Rashford à la pointe de l'attaque. Sous contrat jusqu’en juin 2027, RandalKolo Muani aurait également l’opportunité de signer son retour en Ligue 1 en intégrant l’effectif du Paris Saint-Germain. Dans L’Équipe du Soir, le journaliste Giovanni Castaldi a notamment révélé que Luis Campos avait inscrit le nom de l’ancien protégé d’Antoine Kombouaré sur ses tablettes pour le prochain mercato estival.

Son entente avec Kylian Mbappé en Equipe de France durant la Coupe du monde 2022 aurait séduit les décideurs parisiens, qui seraient déterminés pour son recrutement dans quelques mois. Même si l’affaire est loin d’être encore dite, le champion de France en titre aurait toute sa chance sur cette piste.

PSG Mercato : Randal Kolo Muani est intéressé par Paris

Estimé entre 80 et 100 millions d'euros, Randal Kolo Muani ne sera pas facile à déloger de l'Eintracht Francfort, un an seulement après son arrivée en Bundesliga. Giovanni Castaldi explique d’ailleurs que le prix du natif de Bondy pourrait faire obstacle au rêve du Paris Saint-Germain. Toutefois, la volonté du principal concerné pourrait être décisive dans ce dossier et à ce propos, l’animateur de L’Équipe du Soir assure que « Randal Kolo Muani est intéressé par le PSG ». Cependant, si Luis Campos venait à être mis en échec sur la piste Kolo Muani, le Paris Saint-Germain miserait tout sur Marcus Thuram qui va quitter librement les rangs du Borussia Mönchengladbach à la fin de la saison en cours.