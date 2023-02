FC Barcelone Mercato : La confiance règne pour une recrue prioritaire

Publié par Jules le 21 février 2023 à 02:24

Très peu actif durant le mercato hivernal, le FC Barcelone pourrait bien se rattraper cet été, alors qu'un dossier est en très bonne voie pour le Barça.

Cet hiver, le FC Barcelone n'a recruté aucun joueur. En effet, après un mercato estival très agité, les Blaugranas n'ont pas réussi à boucler les quelques arrivées désirées par le club, et devront donc finir la saison avec un effectif quasi-similaire à celui de septembre. Seuls changements, Gerard Piqué a pris sa retraite, et Memphis Depay a quitté le club pour tenter de se relancer à l'Atlético Madrid, alors que son contrat arrivait à son terme en juin 2023.

Cependant, le Néerlandais n'a pas encore été remplacé au poste d'avant-centre, où Robert Lewandowski est désormais le seul buteur de formation au FC Barcelone. Un manque de profondeur qui pourrait poser problème, d'autant que l'international polonais (138 sélections) n'est plus tout jeune, et aura déjà 35 ans en août prochain. Pour éviter de se retrouver dépeuplé en cas de blessure, le Barça devrait valider l'arrivée d'une recrue offensive dans les prochains mois, et un dossier serait en bonne voie.

FC Barcelone Mercato : Le Barça est confiant pour Vitor Roque

Suivi par le FC Barcelone depuis quelque temps, mais aussi par le PSG, Vitor Roque devrait rejoindre l'Europe cet été. En effet, le jeune attaquant brésilien de 17 ans ne devrait pas rester au pays, alors que son club, l'Athletico Paranaense, serait prêt à le vendre contre une jolie somme lors du prochain mercato. À la lutte avec les Parisiens dans ce dossier, les Blaugranas auraient toutefois une longueur d'avance qui leur permet d'être sereins pour l'arrivée du jeune buteur.

Comme l'affirme le journaliste italien Gianluigi Longari, Vitor Roque serait plus proche que jamais de rejoindre le FC Barcelone, qui a fait une offre pour lui la semaine dernière. Comme il le révèle, le Barça aurait une longueur d'avance sur ses concurrents, et l'arrivée de l'attaquant brésilien serait assez proche d'être bouclée pour le club catalan.