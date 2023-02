OM : Banderole ravageuse, les Marseillais provoquent déjà Paris

Publié par Timothée Jean le 20 février 2023 à 19:54

À moins d’une semaine du Classico entre l’ OM et le Paris SG, les supporters marseillais ont envoyé un gros pic au club de la capitale.

La température commence à monter de plus en plus entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, qui s’affronteront à nouveau au stade Vélodrome dimanche prochain en fermeture de la 25e journée la Ligue 1. Les deux équipes ont assuré l’essentiel avant ce choc tant attendu.

Le PSG, qui accueillait le LOSC ce week-end, est finalement parvenu à mettre un terme à série noire de trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Au terme d’un match spectaculaire, les Parisiens ont arraché la victoire face aux Dogues (4-3). Soulagé par cette victoire à domicile, le PSG arrivera donc à Marseille avec la ferme intention de prendre sa revanche. Mais ce défi sera immense face à un OM qui reste sur une très belle série en championnat.

Après avoir éliminé le rival parisien en Coupe de France, le club phocéen tentera de réitérer cet exploit dimanche prochain. Et pour ce faire, l' OM pourra compter sur un soutien de taille, plus de 65 500 supporters sont attendus dans les tribunes du Vélodrome pour ce Classico acte 2. D’ailleurs, les fans marseillais ont déjà lancé les hostilités pour choc décisif dans la course au titre.

OM : Les Marseillais déploient une banderole provocatrice à Paris

Au lendemain de la victoire à Toulouse, des supporters de l’ OM se sont levés de bonne heure pour aller poser une banderole sur un pont proche de la Tour Eiffel avec un message destiné aux Parisiens. « On craint dégun », « Notre étoile n’a pas de prix » peut-on lire sur l’affiche, signe que les fans phocéens sont en pleine confiance avant ce grand rendez-vous.

Ces derniers ont donc décidé de mettre le feu aux poudres à moins d’une semaine des Classico entre l’ OM et le PSG. « Le but est de montrer notre soutien à notre équipe. On veut montrer que les Marseillais n’ont peur de rien et que malgré les moyens illimités du PSG, une coupe d’Europe, ça ne s’achète pas », ont expliqué les supporters de l'Olympique de Marseille dans des propos rapportés par Actu.fr. L’ambiance promet d’être intense autour de ce match.