OM-PSG : Les compos tombent, Tudor chamboule tout face au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 08 février 2023 à 09:01

Igor Tudor et l’ OM reçoivent le PSG au Vélodrome en huitième de finale de Coupe de France ce soir, à 21h10. Découvrez les campos probables des deux équipes.

Dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, avec huit points de retard, l’Olympique de Marseille s’apprête à affronter la bande à Lionel Messi ce mercredi soir pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Et contre toute attente, l’entraîneur marseillais pourrait envisager de tout chambouler en alignant un onze de départ totalement inédit.

En effet, pour remplacer les absences de dernières minutes en défense, le quotidien L’Équipe révèle qu’Igor Tudor pense très sérieusement à positionner son milieu de terrain Valentin Rongier dans un rôle hybride entre défenseur central aux côtés de Chancel Mbemba et Samuel Gigot, et milieu défensif, avec devant lui Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout.

Dans cette configuration, Cenzig Ünder serait aligné plus haut avec Ruslan Malinovski, derrière Alexis Sanchez dans un 3-4-2-1. Le journal sportif rappelle d’ailleurs que le coach de l’ OM avait déjà fait terminer Rongier en défense, en Ligue des Champions contre l’Eintracht Francfort (0-1), le 13 septembre passé. « On ne sait pas s’il tentera le coup au début ou en cours de jeu contre le PSG ce soir. En tout cas, hier, il réfléchissait à cette option », assure L’Équipe.

De son côté, son homologue du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, qui a déjà confié qu’il vient à Marseille pour se qualifier pour les quart de finale de la Coupe de France, compte se présenter au Vélodrome avec le meilleur onze de départ possible. Avec les retours de Marco Verratti, Sergio Ramos et Neymar, le coach des Rouge et Bleu dispose désormais plus d’options que contre Toulouse le week-end dernier.

Les trois cadres devraient donc pouvoir débuter à leur poste respectif ce soir contre l’Olympique de Marseille l’habituel 4-3-1-2 de Galtier. Avec le départ de Keylor Navas à Nottingham Forest durant le mercato hivernal, Gianluigi Donnarumma devrait être aligné dans les buts. Aux postes de latéraux, les titulaires Achraf Hakimi et Nuno Mendes devraient tenir leur rang. Au milieu, Fabian Ruiz et Danilo Pereira vont accompagner Verratti dans l’animation du jeu parisien. Vitinha devrait être préféré à Carlos Soler en meneur de jeu, en soutien de Neymar et Lionel Messi, en attaque.

OM-PSG : Les compos probables

Le onze de Marseille : Lopez – Mbemba, Gigot, Kolasinac – Ünder, Rongier, Veretout, Clauss – Malinovskyi, Sanchez, Guendouzi.

L’équipe du Paris SG : Donnarumma - Mendes, Marquinhos, Ramos, Hakimi - Ruiz, Danilo, Verratti - Vitinha, Messi, Neymar.