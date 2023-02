ASSE Mercato : Un attaquant de Saint-Etienne prolonge son contrat

Publié par ALEXIS le 24 février 2023 à 18:07

Les signatures s’enchaînent à l’ ASSE, ce vendredi. Dans la foulée du premier contrat pro de Yanis Lhéry, Saint-Etienne officialise une prolongation.

L’ ASSE a offert un premier contrat professionnel à Yanis Lhéry, ce vendredi 24 février. À la suite de la signature officielle de l’attaquant de 19 ans, le club ligérien a communiqué sur une autre signature. En fin de contrat le 30 juin 2023, Mathys Saban a prolongé son contrat à l’AS Saint-Étienne, son club formateur.

Il a rempilé pour deux saisons supplémentaires. « Mathys Saban s’inscrit dans la durée avec le club du Forez. Prolongé de deux ans, il est lié désormais à l’ ASSE jusqu’au 30 juin 2025 », a informé le club ligérien. Comme Yanis Lhéry, Mathys Saban est aussi passé par l’INF Clairefontaine, avant de débarquer à Saint-Etienne.

ASSE Mercato : Mathys Saban a hâte « de rejouer au plus haut niveau rapidement »

Arrivé au Centre sportif Robert-Herbin en 2016 en provenance de l’US Torcy à l’âge de 14 ans, le joueur de 20 ans avait signé son premier contrat professionnel avec l' ASSE, le 5 juin 2020. En deux saisons et demi sous le maillot des Verts, il totalise 4 matchs en Ligue 1, un en Coupe de France et 3 disputés en Ligue 2 en novembre-décembre 2022. Faisant partie de l’équipe stéphanoise engagée dans le championnat de National 3, Mathys Saban se réjouit de prolonger son aventure dans le Forez.

« Je suis très content de prolonger l'aventure avec mon club formateur, le club que j'aime et dont je défends les couleurs depuis plusieurs années. J'ai pour objectif d'être le plus performant possible pour pouvoir rejouer au plus haut niveau rapidement », a déclaré le polyvalent attaquant. Espérons pour le natif de Paris qu'il réintègre l'équipe de Laurent Batlles, engagée dans la lutte pour le maintien en Ligue 2.