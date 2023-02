PSG Mercato : La grande priorité du Paris Saint-Germain est connue

Publié par Jules le 27 février 2023 à 12:53

Alors que le PSG vient de s'imposer contre l' OM hier soir, ce Classico a montré la grande priorité du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato.

Hier soir, le PSG s'est facilement imposé sur la pelouse du Vélodrome dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Une victoire qui fait du bien aux Parisiens qui prennent le large au classement, et qui consolide leur première place avec ce succès contre le deuxième du championnat. Néanmoins, cela n'empêche que le PSG va avoir beaucoup de travail pour préparer au mieux la saison prochaine et faire un mercato estival solide, qui débutera au mois de juillet prochain.

Avec la blessure de Presnel Kimpembe qui va l'éloigner des terrains pendant un bon moment, le Paris Saint-Germain devrait sans doute s'offrir un nouveau défenseur central, alors que Sergio Ramos se rapproche de la retraite. Pour cela, le PSG pourrait relancer le dossier Milan Skriniar, qui avait échoué dans les dernières heures du mercato hivernal. Mais la priorité absolue des dirigeants parisiens n'est cependant pas la défense, puisque Kylian Mbappé pourrait être libre dans seulement un an et demi.

PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain doit tout faire pour conserver Mbappé

Dans L'Équipe ce lundi, le journaliste Damien Degorre, explique ce que devrait faire le PSG avec Kylian Mbappé. "Il ne reste que quatre mois à son club, justement, pour faire en sorte que son étoile lève l’option d’une année supplémentaire figurant dans son contrat, ce qui le lierait alors à Paris jusqu’en juin 2025. Les prochaines semaines des dirigeants parisiens doivent être consacrées à assumer son idée et tout mettre en œuvre pour que son joyau prolonge, sous peine de devoir le transférer cet été pour ne pas le voir partir libre un an plus tard."

Un chantier qui s'annonce très compliqué pour le PSG, tant les sollicitations sont nombreuses pour Kylian Mbappé. En effet, le Real Madrid n'aurait pas lâché l'affaire, malgré l'échec de la saison passée, et pourrait revenir à la charge dès cet été. Le Paris Saint-Germain doit donc tout mettre en œuvre pour éviter d'être contraint de vendre l'international français cet été.