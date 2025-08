Mercato : Igor Paixão fait une lourde promesse à l’OM

La toute dernière recrue de l’OM, le Brésilien Igor Paixão, vient de livrer ses intentions pour le club phocéen. Roberto De Zerbi ne devrait pas regretter d’avoir porté son choix sur lui.

Mouiller le maillot pour l’OM, Igor Paixão le promet

Après une belle expérience sous les couleurs de Feyenoord Rotterdam, qu’il avait rejoint à son départ du club brésilien Coritiba FC, Igor Paixão arrive sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Les fans marseillais en attendent beaucoup du Brésilien, surtout après une première saison de De Zerbi terminée à la 2e place de Ligue 1.

Sans le dire, le public olympien rêve d’embêter le Paris Saint-Germain, qui règne sur le championnat de France depuis plus d’une décennie. Arrêter cette hégémonie est le rêve qui pousse le club à recruter de nombreux joueurs à l’occasion de ce mercato. Et dans le contingent arrivé, Igor Paixão est celui qu’il faudra le plus surveiller.

Le Brésilien de 25 ans le sait et s’y est préparé à en croire son discours. Il reconnaît que le championnat français est réputé dur, et qu’en son sein, il y a de nombreuses « équipes compétitives qui jouent très bien. » Forcément, pour s’y faire une place, il faut être « prêt physiquement », d’autant plus que « toutes les équipes ont des joueurs forts. » En ce qui le concerne, il a déclaré : « Je vais pouvoir donner mon meilleur en revenant en forme et en me donnant à 100 % à l’entraînement ».

L’Olympique de Marseille n’en attendait pas moins pour ce joueur acheté 30 millions d’euros. Une disposition d’esprit qui va faciliter son utilisation par Roberto De Zerbi dans différentes phases systemes de jeu.