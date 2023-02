RC Lens : Deux incertitudes pour le RCL face au FC Nantes

Publié par Enzo Vidy le 27 février 2023 à 19:53

Alors que le RC Lens joue le FC Nantes mercredi en Coupe de France, Franck Haise a annoncé deux incertitudes pour le RCL.

C'est un rendez-vous très important qui attend le RC Lens mercredi soir à la Beaujoire. Opposés au FC Nantes, les Lensois ont l'occasion de s'offrir une première demi-finale de Coupe de France depuis 1998, mais il faudra d'abord éliminer le tenant du titre pour espérer continuer l'aventure dans cette compétition.

Il faudra surtout être capable de montrer un bien meilleur visage que celui affiché samedi dernier à Montpellier. Car si le RC Lens avait rapidement trouvé l'ouverture grâce à Angelo Fulgini à la 4e minute de jeu, la deuxième période a été beaucoup plus laborieuse, et les Sang et Or ont logiquement concédé l'égalisation à la 59e minute par l'intermédiaire de Faitout Maouassa.

Un résultat qui ne fait pas grandement les affaires du RC Lens, qui compte bien se rattraper sur la pelouse du FC Nantes mercredi. Néanmoins, l'effectif lensois ne sera peut-être pas au complet pour cette rencontre, d'après les dires de Franck Haise.

RC Lens : Ismaël Boura et Adrien Thomasson incertains contre le FC Nantes

Présent en conférence de presse ce lundi, à l'occasion du déplacement à Nantes mercredi pour les quarts de finale de la Coupe de France, Franck Haise a fait un petit point sur son effectif, et a laissé le doute planer concernant de joueur du RC Lens. En effet, l'entraîneur Sang et Or pourrait être contraint de se passer des services d'Adrien Thomasson et d'Ismaël Boura, puisque les deux joueurs souffrent d'une contusion à la cheville.

Mais l'espoir de les voir dans le groupe du RC Lens pour le déplacement à Nantes mercredi est tout de même permis, d'autant plus que le match n'a lieu que dans 48 heures, et que leur blessure est sans gravité.