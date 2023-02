PSG Mercato : Kylian Mbappé dévoile le nom de son prochain club

Publié par JEAN-LUC D le 28 février 2023 à 14:34

Même si son départ n’est pas encore acté dans l’esprit des dirigeants du PSG, Kylian Mbappé sait déjà où il aimerait poursuivre sa carrière.

Malgré une prolongation arrachée en mai dernier, le Paris Saint-Germain n’est pas encore à l’abri d’un départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato où son contrat court jusqu’en juin 2024 avec une saison supplémentaire en option. Pour éviter donc de le voir partir gratuitement dans un an, le PSG pourrait consentir à le placer sur le marché dès cet été.

Si le Real Madrid et Liverpool sont toujours présentés comme les destinations les plus sérieuses pour l’international français de 24 ans, le principal concerné a d’autres idées pour la suite de sa carrière. Pas forcément en Angleterre ou en Espagne.

PSG Mercato : Kylian Mbappé lance un appel du pied à l’AC Milan

Pour beaucoup d’observateurs, si Kylian Mbappé quitte un jour le Paris Saint-Germain, c’est pour rejoindre le Real Madrid. L’enfant de Bondy n’ayant jamais caché son amour pour le club madrilène, qui est passé à côté de le récupérer gratuitement l’été passé. En Premier League, Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, aimerait bien l’avoir dans son équipe.

De son côté, le champion du monde 2018 avoue qu’il n’exclut pas forcément une troisième option pour son futur : la Serie A. En effet, en marge de la cérémonie FIFA The Best, lundi soir, une personne a demandé au partenaire de Lionel Messi et Neymar s'il comptait un jour rejoindre l'Italie. Et sans fioriture, le protégé de Christophe Galtier a répondu : « Si je viens, c'est que le Milan AC. »

Depuis la petite vidéo de cette séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux, notamment du côté des supporters des Rossoneri. Reste maintenant à savoir si les dirigeants du club lombard auront les ressources nécessaires de s’engager dans une telle opération.