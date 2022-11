PSG Mercato : Jürgen Klopp prépare un vilain tour contre le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2022 à 14:15

Friand de superbes opérations, le PSG serait dans la course pour un crack mondial. Mais c’est le Liverpool de Jürgen Klopp qui tiendrait la corde.

Alors qu’il possède déjà dans son effectif Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est toujours à l’affût pour de nouveaux talents. Dans cette optique, Luis Campos serait intéressé par le profil de Jude Bellingham. Révélation européenne de la saison, le milieu de terrain du Borussia Dortmund fait rêver presque tous les grands clubs du vieux continent.

À en croire les derniers échos reçus par le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport Deutschland sur ce dossier, Manchester United aurait fait de l’international anglais de 19 ans sa grande priorité pour l’été 2023. Après avoir rapatrié Jadon Sancho en juillet 2021 contre un chèque de 85 millions d’euros, les Red Devils voudraient tenter d’arracher Jude Bellingham au Borussia Dortmund. Mais ce serait sans compter avec la détermination de Liverpool dans cette affaire.

PSG Mercato : Jude Bellingham vers un transfert record à Liverpool ?

Selon Florian Plettenberg, le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et le Bayern Munich seraient sérieusement devancés dans le dossier Jude Bellingham par Liverpool et Manchester United. Et entre les deux formations anglaises, ce sont les Reds de Jürgen Klopp qui seraient les mieux placés à l’heure actuelle pour s’offrir les services de la pépite du BVB.

« De son côté, Liverpool est très optimiste à l’idée de l’avoir en 2023. Il est aussi la cible principale, Klopp pousse pour lui et Liverpool veut investir cet été. Ils s’attendent à un prix de 100 millions d’euros + un joueur. Ceux qui n’ont presque aucune chance : le PSG, le Barça et le Bayern », explique le journaliste allemand. Estimé à 150 millions d'euros par ses dirigeants, Bellingham pourrait être vendu pour moins que ça. Reste maintenant à savoir si le PSG pourra renverser la vapeur dans ce dossier.