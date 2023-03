PSG Mercato : Mbappé a fait le forcing pour un milieu de terrain

Publié par Jules le 01 mars 2023 à 09:57

Désireux d'avoir la meilleure équipe possible à ses côtés au PSG, Kylian Mbappé aurait tenté de convaincre un milieu de terrain de rejoindre le Paris SG.

Comme on le voit depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est un compétiteur hors-paire, et ne recule devant rien pour réussir à accéder aux objectifs qu'il s'est fixé. Ainsi, depuis plusieurs saisons, il tente d'influer sur le mercato du PSG afin de disposer de la meilleure équipe possible dans la capitale pour pouvoir briller avec le Paris Saint-Germain. Il aurait d'ailleurs tenté de convaincre un milieu de terrain très connu de rejoindre le club francilien, sans succès, malheureusement pour les Parisiens.

Ces derniers mois, le PSG s'active afin de tenter de conserver Kylian Mbappé le plus longtemps possible, et ne pas le laisser partir libre dès le mois de juin 2024. Pour ce faire, les décideurs du Paris Saint-Germain tentent de s'offrir des profils qui seraient compatibles avec le natif de Bondy. Le Paris SG tenterait notamment de faire venir Bernardo Silva, joueur que l'attaquant français a bien connu lors de son passage à l'AS Monaco, là où tout a vraiment commencé pour le Champion du Monde 2018.

PSG Mercato : Mbappé a tenté de convaincre Tchouaméni de rejoindre Paris

Dans une interview accordée à France Football, Aurélien Tchouaméni est revenu sur sa relation avec Kylian Mbappé, et les tentatives de son coéquipier en Équipe de France de le convaincre de rejoindre le PSG. "Pendant la sélection de juin, où c’était acté qu’il allait rester, il me chambrait avec Presko (Kimpembe) : ‘Allez, faut que tu viennes aussi au PSG !’. Mais mon choix était fait depuis longtemps. On rigolait par rapport à ça, mais il n'y avait pas moyen."

Ainsi, l'attaquant français n'avait pas réussi à convaincre le milieu de terrain de rallier le Paris SG. Au final, Aurélien Tchouaméni a rejoint le Real Madrid, où il s'éclate aujourd'hui, et ce, malgré l'intérêt du PSG et de Kylian Mbappé à cette époque.