INFO Mercato : Le FC Nantes déniche un trésor à l’OM !

Avec le départ de Mostafa Mohamed, le FC Nantes cherche un renfort offensif. En Ligue 1, le profil d’un attaquant de l’OM plaît en interne et l’affaire est financièrement très abordable pour les finances du club de Waldemar Kita.

Mercato : Un buteur de l’OM plaît au FC Nantes

Le FC Nantes scrute le marché des attaquants afin de compenser un potentiel départ de Mostafa Mohamed ou de Matthis Abline. Un buteur de l’Olympique de Marseille est surveillé de près par les Canaris. D’après les informations du compte Actus OM 13, Faris Moumbagna figure sur la short-list des dirigeants nantais pour compenser un potentiel départ dans le secteur offensif.

Écarté du groupe professionnel de Roberto De Zerbi depuis la reprise au mois de juillet, le joueur de 25 ans ne laisse pas insensible la cellule de recrutement du FC Nantes. Avant sa rupture des ligaments croisés en août dernier, l’international camerounais avait montré de belles choses sous le maillot olympien, ce qui avait déjà attiré l’attention.

Assez rapide et surtout doté d’une puissance au-dessus de la moyenne, Faris Moumbagna avait secoué plus d’un défenseur en Ligue 1, mais aussi en Europa League. Contre toute attente, Roberto De Zerbi a toutefois pris la décision de ne pas l’inclure dans sa présaison et son départ est donc inévitable. Les Canaris veulent en profiter de l’attirer dès cet été. Surtout qu’il est financièrement dans les cordes nantaises.

Moins de 100.000€ mensuels pour Faris Moumbagna

Après deux ans de recherche pour lui trouver une porte de sortie, Mostafa Mohamed est tout proche de l’Arabie Saoudite. Un départ qui sera compensé par l’arrivée d’un nouveau buteur. Et sur le marché, en Ligue 1, le FC Nantes pense à Faris Moumbagna.

Sur le départ à l’OM, l’ancien avant-centre de Bodo-Glimt coche les cases sportives et financières. En effet, son salaire de 1,1 million d’euros par an à l’OM, soit 92.000€ par mois, entre dans le nouveau cadre fixé par Waldemar Kita.

Après avoir chassé tous les salaires supérieurs à 100.000 euros par mois, le patron du FCN ne veut plus de gros revenus dans son effectif et pourrait donc trouver son bonheur avec Faris Moumbagna.