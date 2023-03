Mercato OM : Un appel du pied d'un buteur à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 02 mars 2023 à 00:55

En recherche permanente d'opportunités sur le marché des transferts, l’ OM reçoit un appel du pied d'un attaquant sénégalais.

L’ OM a été hyperactif au dernier mercato hivernal avec la réalisation de trois nouveaux transferts de joueurs. Ruslan Malinovskiy, Azzedine Ounahi et Vitinha sont venus renforcer le groupe d’Igor Tudor à la dernière fenêtre des transferts. Trois recrues pour lesquelles la direction de l’Olympique de Marseille a déboursé près de 40 M€, ce qui fait de l’ OM l’un des clubs les plus dépensiers au mois de janvier passé.

Après ce recrutement ambitieux, l’Olympique de Marseille semble à présent armé pour aller chercher un titre national d'ici à la fin de la saison. Distancé en championnat après la lourde défaite subie face au PSG et la déconvenue de mercredi face au FC Annecy.

La direction de l' OM travaille déjà sur son prochain recrutement et pourrait être tentée par une signature pour le moins inattendue en attaque. Et pour cause, un jeune attaquant sénégalais, Samba Diallo (20 ans), aimerait bien défendre un jour les couleurs de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Samba Diallo déclare sa flamme à Marseille

Fortement courtisé l’été dernier, le jeune attaquant avait choisi de prolonger jusqu'en juin 2026 avec le Dynamo Kiev, avec des perspectives d’évoluer en équipe première. Seulement, le conflit entre la Russie et l'Ukraine est passé par là, et Samba Diallo se retrouve dans une situation assez mitigée.

Alors que le football est désormais loin des préoccupations dans la capitale ukrainienne, le crack sénégalais a admis qu’il se verrait bien quitter le Dynamo Kiev avec deux destinations dans le viseur. Il accorde sa préférence à l’ OM et le FC Barcelone. « Mes clubs de rêve, c'est l'OM et le FC Barcelone », a-t-il déclaré lors d'une interview accordée au compte officiel de la Fédération sénégalaise de Football (FSF). Il reste à savoir si les dirigeants de l’ OM seront réceptifs à son appel du pied. Tout reste possible.