ASSE Mercato : Une recrue hivernale fait déjà débat à Saint-Etienne

Publié par Jules le 02 mars 2023 à 10:56

Lors du mercato hivernal, l' ASSE s'est massivement renforcé avec l'arrivée de 7 recrues, dont Mateo Pavlovic, dont l'arrivée fait débat.

Après un début de saison particulièrement compliqué en Ligue 2, l' ASSE veut renforcer la tendance et se donne les moyens de ses ambitions. En effet, consciente de ses faiblesses, l'AS Saint-Etienne a frappé un grand coup durant le mercato hivernal, en s'offrant pas moins de 7 joueurs durant le mois de janvier. Si certaines arrivées sont une réussite comme celles de Dennis Appiah, Gautier Larsonneur, ou encore Niels Nkounkou, une recrue interroge les supporters des Verts.

Alors que le recrutement hivernal a permis à l' ASSE de montrer un autre visage ces dernières semaines, l'AS Saint-Etienne n'a pas non plus fait un mercato parfait, et l'arrivée de Mateo Pavlovic en témoigne. Arrivé en toute fin de mercato à Sainté, le défenseur central est hors de forme, et n'a toujours pas pu disputer la moindre minute de jeu avec les Verts. Un constat terrible qui inquiète à Saint-Etienne, qui craint d'avoir recruté un joueur qui ne sera pas disponible lors de la seconde partie de saison.

ASSE : Mateo Pavlovic, exemple d'un panic buy ?

Désireuse de recruter un défenseur central cet hiver, l' ASSE a essuyé plusieurs échecs avant de recruter Mateo Pavlovic dans les dernières heures du mercato. Cependant, avant son arrivée à l'AS Saint-Etienne, le Croate de 32 ans n'avait plus joué depuis le mois de novembre avec le HNK Rijeka et semblait déjà en deçà physiquement. Pour le moment, le défenseur semble encore assez loin de retrouver les pelouses, lui qui a signé un contrat de 6 mois avec l' ASSE.

Un recrutement qui rappelle celui de Joris Gnagnon la saison passée. En effet, le défenseur français avait rejoint l' ASSE lors du mercato hivernal, mais n'avait pas pu disputer la moindre minute de jeu avec les Verts en raison de nombreux problèmes physiques que le joueur trimbalait depuis plusieurs saisons. Espérons pour Sainté que les choses seront différentes pour Mateo Pavlovic, et qu'il pourra disputer quelques rencontres de Ligue 2 avant la fin de saison.