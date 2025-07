Mercato ASSE : Des indices sur les dossiers Pétrot et Ekwah

Alors que leur contrat a pris fin à l’ASSE, Léo Pétrot et Pierre Ekwah pourraient rempiler au club. Eirik Hornneland a lâché une première réponse sur leur éventuelle prolongation.

Mercato : Fin de contrat officielle pour Pétrot et Ekwah

Le contrat de Léo Pétrot à l’ASSE a pris fin officiellement le 30 juin dernier, soit il y a deux jours. Il est désormais libre de signer avec le club de son choix. Néanmoins, Eirik Horneland souhaite le garder dans son équipe, comme il l’a clairement indiqué lors de la reprise des entraînements le 19 juin dernier. « J’espère qu’il (Léo Pétrot) restera à Saint-Etienne la saison prochaine », avait-il confié.

Prêté par Sunderland AFC à l’AS Saint-Etienne jusqu’au 30 juin 2025, Pierre Ekwah aussi n’est plus lié aux Verts. Cependant, L’Équipe a fait savoir que l’option d’achat assortie à son prêt, et estimée à 6 M€, a été levée. Le quotidien sportif a précisé ensuite qu’il ne devrait pas jouer en Ligue 2 avec l’équipe stéphanoise, mais va faire l’objet d’un transfert.

Le coach de l’ASSE veut conserver le défenseur et le milieu

Interrogé sur la situation du défenseur latéral gauche et du milieu de terrain, Eirik Horneland a confirmé d’emblée son souhait de conserver les deux joueurs. « L’ambition reste la même pour moi en tant que coach, à savoir les conserver », a-t-il déclaré en conférence de presse.

« Ils ont montré un bon potentiel la saison dernière. Pierre Ekwah a fait une grosse saison au milieu de terrain en Ligue 1 ce qui lui donne de l’ambition certainement. Léo Pétrot s’est beaucoup développé durant la saison ce qui lui a certainement aussi donné de l’ambition », a-t-il justifié ensuite.

Horneland : « Je n’ai pas de nouvelles sur les dossiers Pétrot et Ekwah »

Pour finir, l’entraîneur de l’ASSE a laissé sous-entendre que la décision finale revient à la Direction du club. « Je n’ai pas de nouvelles par rapport aux dossiers Léo Pétrot et Pierre Ekwah. On verra si on peut les garder à Saint-Etienne », a-t-il indiqué, tout en lâchant un indice : « On devrait en savoir plus dans les prochains jours ».