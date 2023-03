PSG : Kylian Mbappé brise la tranquillité des allemands

Publié par Gary SLM le 06 mars 2023 à 07:21

La star du PSG Kylian Mbappé vient d’envoyer un message qui va perturber les nuits des joueurs allemands, prochains adversaires du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Pour Mbappé, le PSG va en Allemagne pour gagner

Jouer pour le club de sa ville et aligner les records les plus importants, c’est ce que fait Kylian Mbappé et cela lui a été reconnu samedi lors du match du PSG face au FC Nantes (4-2). Malgré un match tendu dans ces débuts, l’attaquant bondynois est parvenu à inscrire son 201e but qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edison Cavani étant détrôné.

Si cette réussite était au menu des questions auxquelles il répondait, Kylian Mbappé a vite réorienté l’attention vers la Ligue des Champions et le prochain match à disputer du club parisien face au Bayern Munich. Le leader offensif du club de la capitale, tout en se satisfaisant de sa réussite personnelle, a noté qu’il est au PSG pour remplir des objectifs « collectifs ».

Justement, le match Bayern Much - PSG de mercredi est le plus important objectif collectif de la saison pour le Paris SG. Et celui-là, l’ancien joueur de l’As Monaco compte bien l’atteindre. Il a déclaré à la fin du match « Notre objectif est clair, on y va (en Allemagne, NDLR) pour se qualifier ».

Voilà qui devrait troubler le sommeil de quelques joueurs de l’équipe allemande, d’autant plus que celui qui parle n’est autre qu’un des tops joueurs européens du moment. Le choc Bayern-PSG est clairement lancé avec ce coup de presse de Kylian Mbappé sur les Bavarois, vainqueurs 0-1 au match aller.