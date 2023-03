Bayern-PSG : Kylian Mbappé répond à la provocation de Thomas Mûller

Publié par JEAN-LUC D le 05 mars 2023 à 11:23

Pour Thomas Müller, il faut arrêter de surestimer Kylian Mbappé qui sera mis sous l’éteignoir à l’Allianz Arena. Après son record de buts, l’attaquant du PSG a évoqué le huitième de finale retour de la Champions League.

Entré en jeu lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich le 14 février dernier, Kylian Mbappé était parvenu à changer le visage du Paris Saint-Germain. Pour autant, Thomas Müller n’est pas impressionné par l’international tricolore.

« Quand Paris a fait entrer Mbappé lorsque l’on menait 1-0, il a tout de suite pu prouver sa qualité. Cependant, il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu’il l’a été réellement. Son action la plus dangereuse dans le match a été son but hors-jeu. Mais pas de doute, c’est un danger absolu, peut-être même actuellement le meilleur finisseur au monde », a expliqué l’international allemand de 33 ans. Une provocation à laquelle Mbappé a répondu devant les médias.

Bayern-PSG : Kylian Mbappé est confiant pour la qualification du Paris SG

Désormais seul meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a profité de sa magnifique soirée de samedi soir pour envoyer un message clair au Bayern Munich concernant le huitième de finale retour de la Champions League, qui aura lieu le mercredi à l’Allianz Arena.

« On va essayer (de marquer d’autres buts contre le Bayern, NDLR). On va là-bas pour se qualifier. On est déterminés, on a repris confiance et maintenant, il faut gagner », a lancé le protégé de Christophe Galtier au micro de Canal+ Foot. Les hostilités sont ainsi lancées entre Bavarois et Parisiens.