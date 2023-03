Publié par JEAN-LUC D le 10 mars 2023 à 11:31

Alors que l’arrivée de Skriniar est déjà actée, le PSG aimerait encore recruter en défense. Une piste surprenante se dessine à Manchester United.

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un nouvel été mouvementé. Luis Campos travaille déjà sur les contours de la prochaine équipe des Rouge et Bleu afin de renforcer tous les compartiments de jeu. En défense centrale, l’international slovaque Milan Skriniar, libre avec l’Inter Milan au terme de la saison, a d’ores et déjà annoncé avoir signé avec le champion de France en titre.

Mais Luis Campos aimerait encore attirer d’autres éléments à ce poste. Si le défenseur de Villarreal, Pau Torres (26 ans), est cité, le conseiller football du club de la capitale française aurait également des vues sur un international anglais. Une piste bien surprenante.

PSG Mercato : Luis Campos prêt à miser sur Harry Maguire

Avec la blessure longue durée de Presnel Kimpembe et les carences montrées par le groupe de Christophe Galtier dans ce secteur de jeu cette saison, la défense centrale est l’un des principaux objectifs des dirigeants pour le prochain recrutement estival. Et ce vendredi, le tabloïd britannique The Sun révèle que le PSG, après avoir manqué de le recruter en janvier dernier, serait prêt à revenir à la charge pour Harry Maguire cet été. Pour déloger le capitaine de Manchester United, Luis Campos serait disposé à signer un gros chèque dans quelques mois.

« Maguire est sur le départ de Manchester United alors que le PSG est prêt à aligner 56 millions d’euros alors que c’était proche d’être bouclé en janvier, mais le temps a manqué pour finaliser l’affaire. Le PSG devra payer le salaire important de Maguire, mais ce n’est pas un problème en étant soutenu par les pétrodollars du Qatar », assure le média anglais. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international anglais de 30 ans pourrait ainsi faire partie de l’effectif parisien la saison prochaine.