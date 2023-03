Publié par JEAN-LUC D le 13 mars 2023 à 14:00

Déçus de leur mercato 2022, Luis Campos et Christophe Galtier sont décidés à frapper fort cet été. Aux dernières nouvelles, des têtes vont tomber au PSG.

Avec désormais 10 points d’avance sur son dauphin l’OM à 11 journées de la fin du championnat, le Paris Saint-Germain est déjà tourné vers la saison prochaine et le mercato estival. Après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions et une saison très critiquée, le club de la capitale veut recomposer son effectif et prévoit un été particulièrement mouvementé, avec notamment plusieurs départs dans les tuyaux.

PSG Mercato : Six joueurs sur la sellette au Paris SG

À l’exception de certains cadres comme Kylian Mbappé, Marquinhos, Marco Verratti, Nuno Mendes ou encore Danilo Pereira, un certain nombre de joueurs pourraient quitter les rangs du Paris Saint-Germain cet été. En effet, selon les informations de L’Équipe, Luis Campos et Christophe Galtier seraient prêts à tout pour composer un groupe plus proche de leurs aspirations en vue de la saison prochaine. S’il faut faire de la place pour espérer acheter, les deux hommes ne feront pas de sentiments.

Outre Sergio Ramos, en fin de contrat en juin prochain et qui ne devrait pas être conservé, cinq autres éléments pourraient aller voir ailleurs. Le quotidien sportif explique notamment que Campos et Galtier ne feront pas de sentiments pour les seconds couteaux comme Hugo Ekitike, Carlos Soler, Juan Bernat, Renato Sanches et Fabian Ruiz.

L'été dernier déjà, le conseiller football et l’entraîneur parisien avaient annoncé sans filtre à de nombreux joueurs qu'ils ne faisaient plus partie du projet. Et ils ne comptent pas déroger à la règle dans quelques mois. Mais concernant Sergio Ramos, parfois annoncé sur le départ, le défenseur central de 36 ans pourrait être conservé pour pallier la longue absence de Presnel Kimpembe. Cependant, l’ancien capitaine du Real Madrid devra confirmer avec de grosses performances d’ici la fin de saison.