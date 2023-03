Publié par JEAN-LUC D le 09 mars 2023 à 20:44

Malgré un message mobilisateur après l’élimination en huitième de finale, Sergio Ramos pourrait avoir disputé son dernier match de LDC avec le PSG mercredi soir contre le Bayern Munich.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a été éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich après avoir perdu sur l’ensemble des deux matches (1-0 et 2-0). Après la rencontre, Sergio Ramos s’est empressé de sonner la mobilisation avec un message fort à l’endroit des supporters et du peuple parisien.

« Profonde déception pour vous et pour nous. Nous n'étions pas au niveau. Nous n'avons pas bien géré les détails et notre objectif a disparu. C'est douloureux, mais les Champions renaissent de la défaite et se forgent dans l'adversité. Nous reviendrons ! », a écrit le défenseur central de 36 ans sur les réseaux sociaux. Un message fort intéressant qui a pourtant été trahi dans leur sincérité par une vidéo compromettante sur le principal concerné.

PSG Mercato : Sergio Ramos pas prolongé après ses injures contre le Paris SG ?

La nouvelle désillusion du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions passe très mal auprès de certains joueurs, notamment Sergio Ramos. Arrivé librement à l’été 2021 avec l’objectif d’aider le club de la capitale française à remporter sa première Coupe aux grandes oreilles, l’international espagnol n’a que très peu digéré son second échec avec les Rouge et Bleu. Mais l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo s’est montré beaucoup trop expressif dans la manifestation de sa colère. En effet, sur des images captées par la chaîne espagnole Movistar, Ramos, désabusé sur la pelouse de l'Allianz Arena, a prononcé des injures à l’endroit du PSG.

« La p... qui a donné naissance à Paris, la p.... de sa mère », aurait lancé le Champion du monde 2010. Si le partenaire de Kylian Mbappé a réellement tenu ces propos, il pourrait bien évidemment s'exposer à une sanction en interne, ainsi qu’à la colère des Ultras. Mieux, cette polémique pourrait même avoir un impact sur l’avenir de Sergio Ramos, dont le contrat expire en juin prochain.