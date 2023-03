Publié par Dylan le 16 mars 2023 à 10:05

Seulement 10e de Ligue 1, l' OL se console grâce à sa section féminine, première de D1 Arkema. Une joueuse a officialisé sa prolongation.

L'Olympique Lyonnais a bien du mal à retrouver son niveau de jeu de 2020. S'il s'agissait d'une période en plein Covid, où le public était absent des tribunes, l' OL avait écrit une belle page de son histoire européenne en atteignant les demi-finales de Ligue des Champions. Malheureusement, les Gones n'arrivent pas à confirmer depuis et s'enlisent même dans une spirale négative.

Cette saison, le président du club Jean-Michel Aulas a vendu le club aux mains de John Textor, un homme d'affaires américain. Mais les résultats ne se sont guère améliorés sous sa houlette : l' OL pointe à la dixième place de la Ligue 1, à 7 longueurs du top 5. L'écart n'est pas énorme, mais le club dirigé par Laurent Blanc n'a plus le droit à l'erreur s'il veut entretenir ses espoirs de qualification pour une coupe d'Europe. En attendant, les fans se consolent chez la section féminine, première de D1 Arkema et qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Daniëlle van de Donk prolonge jusqu'en 2025 avec l'OL

Présente dans 15 des 16 rencontres de D1 Arkema cette saison, et dans l'ensemble des 6 matchs de Ligue des Champions, Daniëlle van de Donk est une membre importante de l'OL féminin. Sous les ordres de Sonia Bompastor, la milieu de terrain néerlandaise a même inscrit 3 réalisations en championnat. Face à Chelsea en quart de finale de Ligue des Champions, elle devrait à nouveau alimenter l'entrejeu rhodanien.

Son statut devrait se prolonger quelques années de plus à Lyon. Celle qui totalise 137 sélections et 34 buts avec les Pays-Bas a paraphé un nouveau contrat avec l'équipe de Sonia Bompastor, jusqu'en juin 2025. Arrivée d'Arsenal à l'été 2021, elle avait réussi son premier exercice en marquant à 8 reprises en 38 rencontres. C'est elle qui avait aussi offert à Lyon le Trophée des championnes face au PSG (1-0) la saison dernière, en inscrivant le seul but de la partie.