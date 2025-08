ASSE : Moueffek rassure avant le coup d’envoi de la Ligue 2

À cinq jours du coup d’envoi de la Ligue 2, Aïmen Moueffek s’est exprimé sur la nouvelle saison de l’ASSE. Malgré la préparation estivale marquée par trois défaites consécutives, il est optimiste.

ASSE : Un préparation estivale compliquée pour les Verts

L’ASSE affrontera le Stade Lavallois lors de la première journée de la Ligue 2. Ce sera le samedi 9 août au stade Francis Le Brasser, à partir de 20h. Pour préparer la nouvelle saison, les Verts ont fait un mois et demi de préparation estivale.

En raison de plusieurs départs du club, des blessures de certains joueurs dont Djylian N’guessan, mais aussi de la situation encore floue de Lucas Stassin, Zuriko Dvaitashvili, Benjamin Bouchouari, Mickaël Nadé ou encore Dylan Batubinsika, Eirik Horneland n’a pas fait une préparation en toute sérénité.

Il n’avait pas son équipe au complet à chacun des matchs amicaux disputés. Et l’AS Saint-Etienne n’a pas rassuré lors des trois derniers matchs-tests. Elle s’est inclinée respectivement devant le Servette FC (2-3), le Paris FC (0-3) et Cagliari (0-1).

Avant Laval-ASSE, Moueffek : « Nous sommes prêts »

Cependant, Aïmen Moueffek, qui se dit « bien physiquement » sur le plan individuel, n’est pas du tout inquiet pour le championnat. Il s’est montré confiant à l’issue du match perdu en Sardaigne.

À voir

Mercato OM : Un joli coup de Montpellier à Marseille ?

« Tout n’est pas à jeter, il y a eu de bonnes choses sur le terrain. […]. Ça nous a fait du bien d’affronter une équipe qui évolue en Série A, c’est un autre football […]. On a appris contre Cagliari, c’est positif avant de commencer le championnat », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain de l’ASSE a ensuite lancé les hostiles en championnat. « Nous sommes prêts pour Laval », a-t-il rassuré. Il faut noter que l’objetif de l’équipe stéphanoise est de remonter en Ligue 1 à l’issue de la saison 2025-2026.