Mercato OM : Un joli coup de Montpellier à Marseille ?

Ces derniers jours, l’OM fait l’actualité mercato pour les nombreuses recrues qui rejoignent ses rangs. Montpellier HSC a profité de cette ambiance pour cibler un élément qui pourrait lui permettre d’atteindre ses objectifs en Ligue 2 BKT.

Mercato OM : ça négocie fort pour Simon Ngapandouetnbu

Du côté de l’Olympique de Marseille, les transferts d‘Igor Paixão et de Pierre-Emerick Aubameyang ont enrichi un peu plus l’effectif de Roberto De Zerbi. Avec ces joueurs, le technicien italien part plus confiant vers le début de la saison. Sauf qu’il doit aussi faire de la place dans son groupe, non seulement pour simplifier sa gestion, mais aussi pour permettre à l’Olympique de Marseille de faire quelques économies.

C’est cette réalité qui va jouer en faveur de Montpellier Hérault Sport Club, désormais pensionnaire de Ligue 2 BKT, qui a besoin de se renforcer. Et comme De Zerbi a peu de doutes sur ses choix dans les buts, avec une préférence acquise à Geronimo Rulli, Jeffrey de Lange et Ruben Blanco, Simon Ngapandouetnbu pourrait se voir autorisé à aller trouver du temps de jeu ailleurs. Le MHSC a besoin d’un gardien et aimerait pour ce faire compter sur le portier camerounais formé au club.

Mohamed Toubache-Ter fait état d’un intérêt de Montpellier HSC pour ce joueur prêté à Nîmes avec qui il a disputé 26 matchs la saison dernière.

« Avant hier, Montpellier a contacté Marseille pour connaître les conditions du gardien Simon Ngapandouetnbu. Aujourd’hui, les conditions sont pas réunies », a-t-il posté sur X.

Pour l’heure, aucun accord n’est en vue entre les deux parties, mais la nécessité pour l’OM de permettre à son portier de continuer de se perfectionner devrait jouer. L’Olympique de Marseille va-t-il céder son gardien Simon Ngapandouetnbu à MHSC ? Il faut noter que le club phocéen son portier pour le futur et n’aimerait pas le laisser partir à n’importe quel condition malgré un intérêt de Zoumana Camara pour ses services.