Publié par Enzo Vidy le 15 mars 2023 à 14:48

Arrivé en décembre dernier à l' OL, John Textor enregistre déjà le départ de Durcesio Mello au sein du conseil d'administration du club.

En décembre dernier, John Textor est parvenu à prendre le pouvoir de l' OL après des négociations plus que difficiles. En effet, la vente du club, initialement prévue le 30 septembre, a été repoussée à plusieurs reprises, pour raisons juridiques, ainsi que pour des documents manquants qui ont mis longtemps avant d'arriver sur la table des dirigeants lyonnais.

Désormais, tout cela fait partie du passé, et John Textor peut enfin se consacrer pleinement à son rôle de nouveau propriétaire au sein de l' OL. Cependant, son début d'aventure n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Lors de son arrivée, il était déjà contesté par certains supporters des Gones, avant d'être plus récemment la cible de menaces et d'insultes par les supporters de Botafogo, club qu'il détient au même titre que l' OL.

En effet, les fans du club brésilien n'auraient pas digéré le fait qu'il ait fait venir Jeffinho à Lyon, alors que ce dernier évoluait sous les couleurs de l'équipe surnommée "O Glorioso". Et les choses ne s'arrangent pas avec le temps pour John Textor, qui doit maintenant faire face à un départ au sein du conseil d'administration de l' OL.

OL : Durcesio Mello quitte le conseil d'administration

Il est arrivé à l' OL avec John Textor il y a trois mois, mais l'aventure va déjà s'arrêter là. Dans une interview accordée à Esporte News Mundo, Durcesio Mello, président de Botafogo, a confirmé qu'il allait quitter le conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais. En effet, avec la crise que traverse actuellement le club brésilien, il serait reproché à Durcesio Mello un conflit d'intérêts sur ce poste au sein du club rhodanien. Un gros coup dur supplémentaire donc pour John Textor.