Publié par Enzo Vidy le 16 mars 2023 à 14:05

Lors de l'avant match du 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre Naples et Francfort, Grégory Sertic, ancien joueur de l' OM, a été agressé.

Les supporters de l'Eintracht Francfort ont encore fait parler d'eux. Déjà au cœur de plusieurs incidents en septembre dernier lors du match entre l' OM et Francfort en Ligue des Champions au stade Vélodrome (0-1), les fans du club allemand se sont rendus à Naples mercredi soir. Cependant, ils étaient interdits de déplacement après les incidents survenus au match aller en Allemagne, et leur présence dans les rues napolitaines ne concernait pas vraiment la rencontre du soir entre Naples et l'Eintracht Francfort.

Quelques heures avant le coup d'envoi, la situation a viré au chaos, avec de violents affrontements dans le centre-ville de Naples, entre supporters allemands et forces de l'ordre. Rapidement, la police s'est retrouvée débordée par la forte affluence des ultras de Francfort, qui en ont profité pour dégrader des bus, et mettre la ville sans dessus dessous.

Après une courte accalmie, les supporters de Naples ont fait irruption dans les rues, à la recherche de supporters allemands, et de nouveaux affrontements ont eu lieu aux abords du stade Armando Diego Maradona. D'après les informations de Canal +, deux supporters italiens ont été victimes de coups de couteaux, et un consultant bien connu de la chaîne cryptée, passé par l' OM en tant que joueur, a également été agressé.

OM : Grégory Sertic frappé par des supporters de Naples

Consultant pour Canal +, et présent mercredi soir à Naples pour commenter la rencontre entre le SSC Napoli et Francfort, Grégory Sertic a vécu un début de soirée très compliqué. L'ancien milieu de l' OM, passé par le club phocéen de 2017 à 2020, a été pris à partie en arrivant au stade par des supporters italiens. À son arrivée sur le bord de la pelouse, le consultant a raconté ce qu'il venait de vivre.

"Je suis tombé à 500 mètres du stade dans une altercation entre supporters allemands et napolitains. Ils ont sûrement dû me prendre pour un Allemand. J’ai malheureusement pris des coups. Mais bon, tout va bien, c’est l’essentiel. Maintenant ce qui est important c’est le foot." Une expérience assez mouvementée dont se serait certainement bien passé l'ancien joueur de l' OM.