OM : Tensions dans le vestiaire à Marseille, la vérité éclate !

Publié par Timothée Jean le 25 septembre 2021 à 05:50

L’ OM a connu un nouveau coup d’arrêt lors de la 7e journée de Ligue 1 face à Angers (0-0). Ce résultat négatif aurait suscité quelques tensions dans le vestiaire marseillais.

OM : Des tensions dans le vestiaire de Marseille ?

L’ OM avance au ralenti. Après sa probante victoire contre le Stade Rennais (2-0), l’ Olympique de Marseille espérait enchaîner avec un nouveau succès ce mercredi face à Angers SCO. Mais le club phocéen est passé à côté de son match. Les hommes de Jorge Sampaoli ont été tenus en échec à Angers (0-0) au terme d’une rencontre marquée par l’envahissement des supporters sur la pelouse.

Et après cette contre-performance, des rumeurs farfelues ont été lancées autour de l’Olympique de Marseille, indiquant des tensions au sein du vestiaire marseillais. Certains médias annonçaient en effet que des débats ont été vifs entre les joueurs de l’ OM à l’issue du déplacement à Angers. Des informations vite démenties par Grégory Sertic. L’ancien joueur de l’ Olympique de Marseille, qui officie maintenant en tant que consultant pour Canal Plus, assure qu’une seule tendance se dégage du vestiaire marseillais : tout le monde adhère au projet de jeu prôné par Jorge Sampaoli et reste uni à l’OM.

Sertic rassure sur le vestiaire marseillais

« Il y a vraiment de la qualité dans le groupe de l’ Olympique de Marseille. Des retours que j’ai dans le vestiaire, ça vit très bien ensemble. Même si des joueurs jouent moins que d’autres, ça marche. Sampaoli a réussi à créer ce noyau dur », a assuré l’ancien Marseillais sur la chaîne cryptée.

Grégory Sertic a ensuite rappelé l’objectif de l’Olympique Marseille cette saison. « Le spectacle est là, les entraînements sont mouvementés (…) L’objectif, c’est de terminer deuxième (en championnat) et de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine », a-t-il indiqué. Il faut dire que les dirigeants de l’ Olympique de Marseille, conduits par Pablo Longoria, nourrissent de grandes ambitions cette saison. Le recrutement estival a été réalisé dans ce sens.