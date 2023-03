Publié par Thomas G. le 19 mars 2023 à 20:14

Vainqueur face au PSG, 2-0, le Stade Rennais fait la belle opération du week-end en reprenant la 5e place de Ligue 1 devant le LOSC.

Le PSG s'incline face au Stade Rennais lors de cette 28e journée de Ligue 1 après un match solide des hommes de Bruno Genesio au Parc des Princes. Les Parisiens avaient l’occasion de prendre potentiellement 12 points d’avance sur l’Olympique de Marseille. En cas de victoire, les hommes de Christophe Galtier pouvaient enchaîner un 5e succès consécutif en championnat. Battu à l’aller par le SRFC (1-0), le PSG aura donc perdu ses deux matchs cette saison face au Stade Rennais.

PSG-Stade Rennais : Un Steve Mandanda impérial

C'est une première mi-temps relativement équilibrée que proposent les Parisiens et les Rennais avec des occasions de chaque coté. Le PSG peut compter sur un Lionel Messi en forme qui n’hésite pas à multiplier les bons ballons pour Kylian Mbappé qui bute à plusieurs reprises sur Steve Mandanda.

Malgré le pressing parisien, le Stade Rennais parvient à se créer des occasions avec Karl Toko-Ekambi (8e) ou encore Arthur Theate (20e). Les efforts du SRFC seront récompensés juste avant la mi-temps grâce à une superbe passe de Benjamin Bourigeaud dans le dos de la défense parisienne. Karl Toko-Ekambi trompe Gianluigi Donnaruma d’une frappe croisée (45e).

Au retour des vestiaires, le Stade Rennais va une nouvelle fois cueillir à froid le PSG grâce à Arnaud Kalimuendo. Bien lancé dans le dos de la défense parisienne, Lesley Ugochukwu adresse un superbe centre à l’ancien attaquant du PSG pour faire le break (2-0).

Grâce à un bloc solide et aux nombreuses parades de Steve Mandanda, le Stade Rennais parvient à repartir du Parc des Princes sans prendre de but. Les hommes de Bruno Genesio font le gros coup de ce week-end en Ligue 1. Dans le même temps, le PSG est de nouveau en crise après cette défaite à domicile.

Les notes du PSG :

Gianluigi Donnarumma 5,5 : Très peu sollicité, le gardien italien ne peut rien faire sur la frappe de Karl Toko Ekambi et le but d’Arnaud Kalimuendo.

El Chadaille Bitshiabu 5 : Après son entrée difficile à Munich, le jeune défenseur parisien avait à cœur de réagir mais l’apprentissage n’est pas encore terminé pour El Chadaille Bitshiabu. Le gaucher de 17 ans a souffert dans son duel face à son ancien partenaire Arnaud Kalimuendo.

Danilo Pereira 5,5 : Le défenseur portugais n’a pas montré son meilleur visage dans ce rôle central dans la défense à 3 du PSG. Coupable sur le premier but rennais, Danilo Pereira a eu du mal à gérer les appels de Karl Toko-Ekambi.

Timothée Pembélé 6 : Le latéral de 20 ans a multiplié les courses cette après-midi et son apport offensif aurait pu être récompensé à plusieurs reprises. C’est un match abouti pour Timothée Pembélé après une prestation difficile à Brest. Il est remplacé à la mi-temps par Warren Zaire-Emery.

Juan Bernat 5 : Match difficile pour l’espagnol dans cette défense à trois. Juan Bernat s’est montré décisif grâce à ces nombreuses interceptions en première mi-temps. Il est néanmoins fautif sur les deux buts rennais. Il est remplacé par Hugo Ekitike à la 55e.

Nuno Mendes 6 : À l’image de ses dernières prestations, Nuno Mendes a une nouvelle fois animé son côté gauche avec ces appels et ses courses balle au pied

Fabian Ruiz 4 : Match à oublier pour le milieu espagnol qui n’aura pas réussi à influencer le cours du jeu. De plus,le milieu espagnol fait preuve de beaucoup de déchets techniques durant la rencontre. Il est remplacé par Renato Sanches à la 55e.

Vitinha 4 : Malgré un premier mi-temps correcte avec notamment plusieurs interceptions. Le milieu portugais a vécu une après-midi difficile face aux milieux rennais. Souvent, en difficulté face au bloc rennais Vitinha livre une nouvelle prestation décevante.

Marco Verratti 6 : Le milieu italien a une nouvelle fois été omniprésent dans l’entrejeu du PSG. Ses combinaisons avec Lionel Messi ont mis en difficulté la défense rennaise. Souvent esseulé, le numéro 6 parisien n’a rien pu faire pour éviter la défaite de siens.

Lionel Messi 6 : C’est un Lionel Messi concerné que l’on a vu cette après-midi au Parc des Princes. Le champion du monde argentin a été le parisien le plus dangereux pour le Stade Rennais. Ces nombreuses offrandes à Kylian Mbappé auraient pu terminer en but sans un Steve Mandanda des grands soirs. Voici la réponse de Lionel Messi après sa semaine difficile au Paris SG.

Kylian Mbappé 5 : Match compliqué pour l’international français qui a buté à plusieurs reprises sur Steve Mandanda. Malgré de bonnes intentions, Kylian Mbappé n’ a pas réussi à éviter cette nouvelle débâcle du PSG.

Les notes du Stade Rennais :

Steve Mandanda 7 : Maudit durant de longues années au Parc des Princes, Steve Mandanda a revêtu son costume de super-héros pour assurer la victoire du Stade Rennais. L’international franaçais de 37 ans s’est montré décisif à plusieurs reprises décevant Kylian Mbappé et Lionel Messi pour garder sa cage inviolée.

Arthur Theate 6 : L’international belge a resité aux nombreux assauts des attaquants parisiens cette après-midi. Arthur Theate a joué un rôle prépondérant dans la victoire du Stade Rennais face au PSG.

Djed Spence 5,5 : Sorti 78e Hamari Traoré, Mis en difficulté par les montées de Nuno Mendes, le latéral anglais s’est repris en deuxième mi-temps pour inverser le rapport de force. Ses efforts auraient même pu être récompensés lors de son face-face avec Gianluigi Donnarumma à la 74e

Christopher Wooh 6 : Match sérieux et appliqué pour le défenseur du SRFC dans l’axe de la défense à trois. L’ancien défenseur du RC Lens a été important pour les Bretons cette apres-midi grâce à son bon positionnement.

Warmed Omari 6 : C’est un match à deux visages pour Warmed Omari, le jeune défenseur rennais a souffert en première mi-temps à cause des appels de Kylian Mbappe. Toutefois, Warmed Omari est parvenu à élever son niveau de jeu en deuxième mi-temps avec notamment plusieurs retours défensifs.

Birger Meling (rentré à la 4e) 5 : Remplaçant au coup d’envoi, Birger Meling a livré une prestation correcte sur son côté gauche pour annihiler les attaques du PSG.

Désiré Doué 6,5 : Sorti à la 71e remplacé par Desiré Doué. Très bon match pour la pépite rennaise qui s’est montré dangereux balle au pied. L’attaquant du Stade Rennais a aussi brillé dans un autre registre, Désiré Doué a multiplié les bons retours défensifs et les interceptions pour empêcher les Parisiens d’imposer leur jeu.

Lesley Ugochukwu 6,5 : C’est un match abouti pour le milieu rennais qui a réussi à déstabiliser le bloc du PSG. Ses nombreux efforts sont recompensés à la 54e avec une passe décisive sur le but d’Arnaud Kalimuendo (sortie à la 78e, remplacé par Santamaria).

Benjamin Bourigeaud 7 : Le capitaine du Stade Rennais a tenu son rang cette après-midi. Omniprésent au milieu de terrain, Benjamin Bourigeaud a souvent eu le geste juste pour aider le SRFC dans la quête de cet important succès. Il a permis aux hommes de Bruno Genesio d’ouvrir le score grâce à sa superbe passe à destination de Karl Toko- Ekambi.

Karl Toko-Ekambi 7,5 : Buteur aujourd’hui, l’international camerounais a été un poison pour la défense du PSG. Karl Toko-Ekambi a mulitplié les courses et les prises de risque ce soir, il est parvenu à mettre en difficulté Danilo Pereira et Juan Bernat. Étincelant, aujourd'hui, Karl Toko-Ekambi profite de la belle offrande de Benjamin Bourigeaud pour ouvrir le score à 45e min.

Arnaud Kalimuendo 7 : L’attaquant formé au PSG faisait son grand retour au Parc des Princes et Arnaud Kalimuendo a respecté la traditions des anciens face au Paris Saint-Germain avec une très bonne prestation. Le buteur de 21 ans s’est montré disponible et appliqué à la pointe de l’attaque ; Son match est récompensé à la 55e min avec le but du 2-0. Sorti à la 78e remplacé par Ibrahim Salah.