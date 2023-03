Publié par ALEXIS le 22 mars 2023 à 14:29

Pour la saison prochaine, une défenseur est conseillé à l’ ASSE, en priorité. Il s'agit de Niels Nkounkou, arrière gauche prêté par Everton.

L’ ASSE a reconstitué son équipe après la relégation en Ligue 2 en fin de saison dernière. Une dizaine de joueurs sont arrivés lors du mercato estival, c'est le cas de Matthieu Dreyer (gardien de but), Anthony Briançon (capitaine), Mathieu Cafaro ou encore Thomas Monconduit.

Mais ces nouveaux joueurs à l’AS Saint-Etienne ont fait un début de saison catastrophique. Ils ont fini l’année 2022 à la 20e et dernière place du championnat. Face à la menace de relégation en National qui planait sur l' ASSE, les dirigeants ont décidé de recruter sept nouveaux joueurs cet hiver. Grâce à ces renforts, l'équipe de Laurent Batlles est en passe de redresser la barre. Elle est déjà remontée à la 12e place.

Arrivé dans le Forez à la mi-janvier, Niels Nkounkou a contribué à cette remontée des Verts. Il a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives en 10 matches disputés en Ligue 2. Une performance réalisée pendant la série actuelle d’invincibilité des Stéphanois, soit 4 victoires et 3 matchs nuls consécutifs. Vu son apport à l’équipe stéphanoise, Niels Nkounkou fait partie des joueurs que la direction des Verts devrait conserver. Le prêt du nouveau piston gauche de l' ASSE est assorti d'une option d'achat.

ASSE Mercato : Denis Balbir recommande Nkounkou l'année prochaine

Avant l’ouverture du mercato estival, Denis Balbir, dans sa chronique pour But Football Club, recommande vivement le natif de Pontoise à l’ ASSE. « Niels Nkounkou, dans son rôle de piston gauche, a stabilisé un poste qui n'est pas facile. Défensivement, il est très au point. Offensivement, il amène des centres et a d'excellentes statistiques. C'est assurément l'une des grosses satisfactions du mercato d'hiver », a validé le journaliste et supporters des Verts, avant d’indiquer : « Vu son apport, il serait également intéressant de le conserver. »

Par ailleurs, Niels Nkounkou a été récompensé de ses efforts, cette semaine. Il est appelé en Equipe de France espoirs pour les deux matchs amicaux, contre l'Angleterre (25 mars) et l'Espagne (28 mars).