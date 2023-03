Publié par JEAN-LUC D le 23 mars 2023 à 11:24

Désireux de recruter des joueurs à fort potentiel lors du prochain mercato, le PSG se serait positionné sur Luka Vuskovic, un jeune talent croate.

En pleine préparation du prochain marché des transferts, le Paris Saint-Germain s’intéresse de plus en plus à des joueurs prometteurs capables d’apporter une valeur ajoutée à l’effectif de Christophe Galtier. Après les pistes des Français Manu Koné (21 ans, Borussia Mönchengladbach), Khéphren Thuram (21 ans, OGC Nice), Randal Kolo Muani (24 ans, Eintracht Francfort), Moussa Diaby (23 ans, Bayer Leverkusen) et Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Luis Campos viserait également d’autres profils à l’étranger, notamment en Croatie.

PSG Mercato : Man City formule une offre pour Luka Vuskovic

Selon les informations relayées ce jeudi par le journal L’Équipe, Luis Campos aurait entamé ces dernières semaines des discussions avec les dirigeants de Hajduk Split pour tenter de recruter Luka Vuskovic. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur central de 16 ans évolue déjà avec les professionnels du club croate dans la Prva HNL. Le quotidien sportif explique que « c’est typiquement un transfert que Luis Campos apprécie », mais la concurrence est déjà rude pour ce nom qui n'est pas encore connu en Europe.

L’Équipe indique notamment que si le PSG « aimerait acheter le joueur dès cet été pour le laisser en prêt un an supplémentaire dans son club, avant de le récupérer à ses 17 ans », Manchester City aurait d’ores et déjà fait une offre de 12 millions d'euros, bonus inclus, pour récupérer Luka Vuskovic.

L’offre des Cityzens n’aurait pour l’instant été ni acceptée ni rejetée. Cependant, The Athletic assure que l’entraîneur du club anglais, Pep Guardiola, apprécierait énormément le profil du phénomène d’1m93. Toujours selon la même source, des clubs allemands seraient aussi en course dans ce dossier.