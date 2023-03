Publié par Timothée Jean le 27 mars 2023 à 21:31

La direction de l’ OM travaille déjà sur son prochain mercato et aurait jeté son dévolu sur la nouvelle sensation du championnat russe, Eduard Spertsyan.

Pablo Longoria est réputé pour dénicher de belles affaires. Que ce soit dans le sens des arrivées comme des départs, le président de l’Olympique de Marseille a souvent un coup d’avance. Lors du dernier mercato hivernal, le dirigeant et son équipe sont parvenus à mettre la main sur trois nouvelles recrues. Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha sont venus renforcer le groupe phocéen.

Et la direction de l’ OM compte attirer des renforts supplémentaires lors du prochain mercato estival, notamment dans le secteur offensif. Si les noms de Marcus Thuram ou encore Folarin Balogun ont circulé dans les coursives de l’ OM, c’est finalement du côté de la Russie que les dirigeants marseillais pourraient boucler une superbe affaire. Comme l’indique La Gazzetta Dello Sport, l’ OM suit de très près le jeune milieu offensif de Krasnodar, Eduard Spertsyan. Le Milan AC serait aussi sur traces.

OM Mercato : Eduard Spertsyan pour remplacer Dimitri Payet ?

Meneur de jeu très technique, le footballeur arménien de 22 ans rayonne sous les couleurs de la formation russe avec un bilan de 11 buts inscrits et 10 passes décisives en 27 rencontres, toutes compétitions confondues. Très technique, disposant d'une grande agilité technique et d'une belle vision du jeu, Eduard Spertsyan s'est vite fait remarquer dans le championnat russe et au-delà.

Le média italien assure que l’ OM aurait déjà poussé ses pions en vue de le recruter lors de la prochaine fenêtre des transferts. En recrutant Eduard Spertsyan cet été, l'Olympique de Marseille pourrait ainsi anticiper un éventuel départ de Dimitri Payet, qui semble doucement laisser sa place au sein de l’effectif. En tout cas, le jeune prodige Arménie représenterait une belle option pour préparer l’avenir du côté des Phocéens.

Il reste à savoir si l’ OM ira au-delà de ce simple intérêt. Il faudra sans doute atteindre la fin de la saison pour en avoir le cœur net. Pour le moment, Eduard Spertsyan s’épanouit à Krasnodar où son contrat expire en juin 2026. Il ne sera certainement pas vendu à n’importe quel prix. Le site spécialisé Transfermarkt estime à sa valeur marchande à environ 9 millions d’euros.