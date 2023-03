Publié par Timothée Jean le 10 mars 2023 à 15:01

La longue histoire d’amour entre Dimitri Payet et l’ OM risque de s’achever brutalement. Le Réunionnais se rapproche d’un départ.

Arrivé à l’ OM en juillet 2013, Dimitri Payet a déjà quitté le club phocéen une première fois pour rejoindre West Ham en 2015. Mais après deux saisons passées en Premier League, la direction de l’Olympique de Marseille l'a fait revenir au sein de son club de cœur. Le contrat du milieu offensif a même été prolongé jusqu’en juin 2024.

Il faut dire que le Réunionnais, très attaché à l’ OM, a accepté de baisser son salaire afin de faciliter le renouvellement de son bail. La fin de carrière semblait donc se dessiner à Marseille, avec une reconversion à la clé. Au point où Dimitri Payet pouvait même se targuer d’être « Marseillais à vie ». Sauf que sa situation au sein de l’écurie phocéenne a totalement basculé avec l’arrivée d’Igor Tudor à Marseille.

Très utilisé la saison dernière, le joueur de 36 ans doit à présent se contenter d’un statut de remplaçant sous les ordres du Croate. Et cela ne s’est pas amélioré avec l’arrivée des nouvelles recrues telles que Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi. Dimitri Payet a à présent perdu sa place dans le onze de départ de l’ OM et bénéficie pas vraiment de la confiance d’Igor Tudor. De là à précipiter son départ de Marseille ? Le Phocéen s’est penché sur le dossier.

OM Mercato : Dimitri Payet se rapproche de la sortie

Le média local assure en effet que le vent a tourné à l’ OM, où personne n’est intransférable et encore moins Dimitri Payet. La source explique que la direction phocéenne ne miserait pas forcément sur la présence du Réunionnais au sein de son effectif la saison prochaine. Si Igor Tudor reste sur le banc de l' OM, il a donc de grandes chances que l’ancien Stéphanois finisse par faire ses valises.

« Si Igor Tudor reste à la tête de l'équipe la saison prochaine, que pourra bien faire l'ancien Phocéen d'Or de la saison dernière ? Retrouver une assez bonne forme physique, comme l'an passé ? Pas certain que cela suffise, tant son coach ne le pense pas adapté à sa méthode. Bien que Payet soit un joueur qui a toujours su rebondir, y parviendra-t-il cette fois ? »Le Phocéen en doute, tant le milieu offensif ne rentre plus vraiment dans les plans de l’entraîneur croate.

La solution pour lui serait alors d’aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. Véritable figure de l’ OM, Dimitri Payet pourrait de ce fait connaître le même sort que Steve Mandanda en quittant le navire marseillais pour une nouvelle destination. Ce cas de figure prend de l’ampleur au fil des mois, même si le principal concerné a toujours affiché son souhait de terminer sa carrière à l' OM.

Son faible temps de jeu et les choix forts d'Igor Tudor à l' OM pourraient finir par atteindre le moral du capitaine marseillais et le faire changer d’avis d’ici l’été prochain. Quoi qu’il en soit, un départ de Dimitri Payet marquera sans doute une vraie fin de cycle à l’ OM.