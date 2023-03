Publié par ALEXIS le 29 mars 2023 à 00:11

L’ ASSE entre dans la dernière ligne droite de la saison, samedi, face à Niort. Elle doit bien négocier ce match pour s’éviter une fin de saison stressante.

L’ ASSE va disputer 5 matchs en Ligue 2 dans le mois d’avril. Ces matchs seront décisifs dans la course pour le maintien. Leur issue permettra de mieux se projeter vers la saison prochaine. Supporter avisé de l’AS Saint-Etienne, Denis Balbir estime que le match contre les Chamois Niortais devrait donner le ton de la série de cinq rencontres.

Les Stéphanois ne devraient donc pas le rater. Surtout pas après une série positive de 7 matchs sans défaites (4 victoires et 3 nuls consécutifs précisément). « C’est maintenant qu'il faut capitaliser sur ce changement de visage en se montrant efficace au niveau comptable », a-t-il recommandé à l’ ASSE, dans sa chronique pour But Football Club.

L' ASSE devrait « mettre fin au suspense dès le mois d'avril »

Le journaliste supporter des Verts souhaite en effet une fin de saison sans pression à l’équipe de Laurent Batlles. En d’autres termes, si les Stéphanois réussissent à assurer leur maintien à l’issue de ces 5 rencontres, Loïc Perrin et l'entraineur pourraient se tourner vers la préparation du mercato estival.

« Ce serait intéressant de mettre fin au suspense dès le mois d'avril, afin d'avoir un maximum de temps pour préparer la saison prochaine », soutient-il. Et Denis Balbir annonce déjà la couleur sur l’objectif de l’ ASSE en 2023-2024. Selon lui, « l'ambition sera toute autre que le maintien ».

Pour rappel, les Verts ont raté leur début de saison et ne peuvent plus prétendre à un retour en Ligue 1. Ils sont 12es avec 33 points, après 28 journées et sous la menace de 5 clubs : Annecy, Valenciennes FC, Pau FC (33 points chacun aussi), Rodez AF et Laval (31 points chacun).

À noter que l' ASSE affrontera le Paris FC, Grenoble Foot, le FC Metz et Rodez, en plus de Niort, en avril.