Publié par Timothée Jean le 06 avril 2023 à 10:13

Alors que le PSG enchaîne des résultats négatifs en cette fin de saison, la direction du club se projette déjà sur son prochain mercato estival.

Le Paris Saint-Germain traverse actuellement une période assez délicate. Éliminé en huitième de la Ligue des Champions au mois de mars, le club de la capitale enchaîne des prestations décevantes sur le plan national. Alors que le titre de championnat de France semblait promis au PSG, les deux défaites consécutives des Parisiens face au Stade Rennais (0-2) et l’OL (0-1) ont rebattu les cartes.

Le leader parisien se retrouve à présent sous la menace du RC Lens (2e) et de l’ OM (3e). À 9 journées de la fin de saison, le PSG ne compte plus que six points d’avance sur ses principaux poursuivants et semble capable du pire dans ce sprint final. Il n’est pas impossible que le champion en titre perde sa couronne dans les semaines à venir, ce qui serait une véritable catastrophe au PSG et scellerait le sort de Christophe Galtier.

En attendant la fin de la saison qui promet une course exaltante pour le titre de champion de France, les dirigeants du PSG ont déjà lancé leur prochain mercato en prenant d’importantes décisions en interne. Le Parisien assure en effet que le directeur sportif parisien Luis Campos a mis la pression sur ses joueurs, en précisant que ces derniers seront placés sur la liste des transferts l’été prochain s'ils ne répondent pas aux attentes du club.

PSG Mercato : Lionel Messi placé sur la liste des potentiels partants

Les principaux concernés par cet avertissement sont Vitinha, Renato Sanchez, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Juan Bernat ou encore Sergio Ramos. Même Lionel Messi, pressenti un temps pour prolonger son contrat expirant en juin prochain, devrait lui aussi s’en aller si son niveau de jeu ne convainc pas.

La direction du PSG envisagerait ainsi de procéder à une profonde refonte de son effectif en vue de la prochaine saison. Plusieurs éléments dotés de gros salaires sont susceptibles de faire leur valise lors de la prochaine ouverture du mercato. Toutefois, certains joueurs du PSG ne rentrent pas de ce cas de figure.

La source précise que Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Marco Verratti et Marquinhos sont intransférables, même en cas d’effondrement du PSG dans ce sprint final. Les semaines à venir promettent ainsi d’être très mouvementées à Paris.