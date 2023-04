Publié par Enzo Vidy le 05 avril 2023 à 14:39

Alors que Lionel Messi devrait quitter le PSG l'été prochain, Kylian Mbappé pourrait avoir eu une influence dans cette affaire.

L'histoire entre Lionel Messi et le PSG est sur le point de se terminer. Après bientôt deux saisons passées au club, la Pulga sera libre en juin prochain, et une prolongation semble inenvisageable à l'heure actuelle. En effet, les dirigeants parisiens jugeraient incompatibles la présence des trois superstars sur le terrain, et auraient pris la décision de sacrifier le numéro 10 argentin, comme révélé par RMC Sport mardi soir.

Et d'après les dernières rumeurs révélées ce mercredi, le probable départ de Lionel Messi ferait grandement les affaires d'un attaquant parisien, à savoir Kylian Mbappé. En effet, selon le média Defensa Central, le nouveau capitaine de l'Equipe de France serait favorable à un départ de l'ancien joueur du Barça.

La source indique également que les liens entre Lionel Messi et Kylian Mbappé n'ont jamais été très forts depuis l'arrivée de l'Argentin en 2021 au sein du club de la capitale. Mais alors, est-il possible que Kylian Mbappé ait joué un rôle dans le probable départ de la Pulga l'été prochain ? Pas impossible.

PSG : Kylian Mbappé et Lionel Messi, pas une grande histoire d'amour

Les relations entre les deux hommes n'ont jamais été au beau fixe. La proximité entre Neymar et Lionel Messi a dans un premier temps quelque peu froissé Kylian Mbappé en début de saison. Derrière, l'épisode de la Coupe du monde n'a sans doute pas arranger les choses entre les deux hommes, notamment avec les célébrations des joueurs argentins après le sacre, où Kylian Mbappé faisait l'objet de nombreuses moqueries.

Enfin, Kylian Mbappé n'a jamais caché sa volonté d'être le leader du projet parisien, et la présence de la Pulga depuis l'été 2021 lui fait clairement de l'ombre au PSG. Un départ de Lionel Messi lui permettrait d'être la vraie star de l'équipe, et nul doute que ce paramètre a dû trotter dans la tête du natif de Bondy ces dernières semaines.