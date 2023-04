Publié par Timothée Jean le 06 avril 2023 à 19:43

Cible de longue date de l’ OM, Thiago Almada fait l’objet de nombreux intérêts. Et le club phocéen se montre très réticent pour son transfert.

L’Olympique de Marseille ne vit pas la meilleure période de sa saison. Tenu en échec par Montpellier HSC (1-1) le week-end dernier, l’ OM a cédé sa place de 2e de Ligue 1 au profit du RC Lens. Désormais 3e du championnat, le club phocéen n’a plus le droit à l’erreur. Les Marseillais devront vite réagir et enchainer des victoires dans le but de se relancer dans la course à la Ligue des champions.

En attendant, la direction de l’ OM planifie déjà son prochain mercato estival. Les dirigeants phocéens explorent plusieurs pistes en interne en vue de renforcer leur effectif. Et l’une des pistes étudiées en interne mènerait à Thiago Almada. Ce n’est pas la première fois que l’international argentin est associé à l’ OM.

À l’été 2021, le club phocéen avait déjà tenté de l’attirer dans ses filets, sans succès. Thiago Almada avait finalement fait le choix de rejoindre l’Atlanta United en MLS. Ce premier échec n’aurait pas pour autant refroidi les ardeurs marseillaises. Le président Pablo Longoria apprécie fortement le profil polyvalent du jeune prodige argentin et envisageait de revenir à la charge pour sa signature dès l’ouverture du prochain. Mais cette piste connait un nouveau rebondissement.

OM Mercato : Marseille hésite pour Thiago Almada

Le média MLS Transfert révèle en effet que l’ OM serait en passe de lâcher l’affaire pour Thiago Almada. La raison est simple. Le milieu offensif argentin suscite désormais l'intérêt de clubs d'un autre calibre. En plus de l’OGC Nice, d’autres prétendants, dont l’identité n’a pas été dévoilée par la source, seraient aussi sur ses traces.

Cette forte concurrence risque donc de faire grimper son prix estimé à plus de 25 millions d’euros, un montant qui semble hors de portée des finances marseillaises. Sans une belle vente de Mattéo Guendouzi cet été, l’OM n’aura pas les liquidités nécessaires pour mener à bien cette opération.

C’est pourquoi les dirigeants marseillais envisageraient d’abandonner la piste menant à Thiago Almada et se rabattre sur des cibles plus accessibles. Le pessimiste gagne ainsi du terrain sur ce dossier.